A rede UNIR dispõe, a partir de quarta-feira, da Linha 3535 que ligará o Aeroporto Francisco Sá Carneiro a Campanhã, Póvoa de Varzim e Vila do Conde, anunciou esta terça-feira os Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

A nova linha funcionará em horário alargado, das 05h00 até às 02h55, havendo ligações Aeroporto-Campanhã-Aeroporto praticamente a todas as horas, acrescenta o comunicado.

A Linha 3535 assegura ligação direta entre a Estação de Campanhã, o Aeroporto, o Polo Universitário da Asprela, o Politécnico (Campus II), Vila do Conde e a Póvoa de Varzim, através da Autoestrada (A28), proporcionando uma solução de mobilidade mais eficiente para estudantes, trabalhadores, residentes e visitantes, destaca a empresa.

Segundo a TMP, a utilização da A28 permite reduzir os tempos de viagem, criando uma ligação rápida e cómoda entre o Aeroporto, o Polo Universitário e a Estação de Campanhã, reforçando a conectividade entre alguns dos principais polos de mobilidade, ensino, conhecimento científico e atividade económica da região.

O serviço da Linha 3535 é assegurado por autocarros modernos, equipados com bagageira para acomodação de malas, garantindo maior conforto aos passageiros, especialmente a quem viaja de ou para o aeroporto, assinala o comunicado.