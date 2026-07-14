Passos sai em defesa do "muito competente" Fernando Alexandre, mas faz novas críticas ao Governo e atira a 'boys' do PSD

O antigo primeiro-ministro deixou ainda uma sugestão, com ironia, que fez rir a sala: “Se acham que há políticos a mais, e que é preciso criar mais uns lugares para eles na política, reformem essa parte da política, arranjem mais uns lugares. O que se pagar a essa gente é dinheiro que se poupa.”

Sobre a incapacidade do Governo de reformar, Passos foi desta vez mais suave — mas crítico. Lembrou que “este governo enunciou esse objetivo e isso é muito importante porque nós só conseguimos corrigir o que está mal quando reconhecemos o que está mal”. Reiterou, no entanto, as “observações” anteriores em que considerou que “as coisas deviam andar um bocadinho mais depressa”. Porém, acrescentou: “Estou a olhar de fora e, portanto, vejo as coisas, se calhar, um bocadinho com mais impaciência.”

O antigo primeiro-ministro voltou a carregar nas tintas quando disse que, por exemplo na reforma do Tribunal de Contas, “o Estado pareceu estar mais preocupado consigo próprio do que com os outros”: “A reforma é positiva, não pode é ser feita sem se aumentar a capacidade que existe de escrutínio, de fiscalização. Porque senão é tudo mal. Mas não podemos acabar com ele sem criar mecanismos de fiscalização”.

Falta de água em Almada: “Não há planeamento”

Pedro Passos Coelho criticou ainda a falta de água em Almada, dizendo que “se não há água é porque alguma coisa falhou” e que não serve de desculpa dizerem que “o consumo é o dobro da média do país”, uma vez que isso não aconteceu na semana passada. Para o antigo governante, tal aconteceu porque “não há planeamento, não há o mínimo de intervenção estrutural sobre o problema.”

Sobre o peso do Estado, Passos lamentou a inexistência de flexibilidade, definindo o Estado como “um paquiderme que se mexe muito devagarinho” e que, apesar de o diagnóstico estar feito, insiste-se em continuar a “não tomar as decisões estratégicas que são importantes”. E voltou a visar o Governo de Montenegro: “Não se faz ou porque não há condições políticas para o fazer, ou porque, politicamente, enfim, há outras prioridades. E enquanto existirem outras prioridades e outras condições menos favoráveis, nós continuaremos a padecer dos mesmos problemas.”