A rentrée política do PS vai decorrer este ano mais cedo do que o habitual, a 16 de agosto no Algarve, confirmou à Lusa fonte oficial do partido.

A notícia foi adiantada pelo Expresso este fim de semana e confirmada à Lusa por fonte oficial do PS que referiu que o formato e o local exato no Algarve estão a ser fechados, prevendo-se que seja entre Faro e Olhão.

Sobre o facto de o arranque do novo ciclo do PS ser mais cedo do que o habitual – as rentrées socialistas costumam ser nos inícios de setembro -, a mesma fonte explicou que nunca houve uma “data fixa” e que a sua realização “sempre foi ajustada à agenda política do partido”.

O Algarve será assim palco de, pelo menos, duas rentrées políticas já que o PSD, dois dias antes, em 14 de agosto, realiza a tradicional Festa do Pontal, no Calçadão de Quarteira, iniciativa que cumpre 50 anos.

Esta é a segunda rentrée do PS desde que José Luís Carneiro é secretário-geral socialista.

Em 2025, ano de eleições autárquicas, foi com uma Convenção Autárquica Nacional em Coimbra que o PS marcou o seu regresso pós-férias.

Essa iniciativa realizou-se uma semana depois daquilo que estava inicialmente previsto porque, devido ao acidente no elevador da Glória, Carneiro decidiu adiar este momento.