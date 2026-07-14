Em França, celebrou-se o Dia da Bastilha esta terça-feira. Nos 237 anos desde a Tomada da Bastilha, o país realizou a típica parada militar. Mas este 14 de julho contou com a participação de convidados: pela primeira vez na História do desfile, tropas ucranianas marcharam pelos Campos Elísios durante o evento. Nas bancadas, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, assistiu ao momento.

Numa nota no X, Emmanuel Macron escreveu estar “orgulhoso” de as Forças Armadas ucranianas a marchar “ao lado” das forças francesas. “Um símbolo de fraternidade, coragem e destino partilhado”. O Presidente francês disse ser um gesto de apoio ao povo ucraniano que está “a lutar pela sua liberdade e, com isso, pela liberdade de todos os europeus”.

Fier de voir les militaires ukrainiens défiler aux côtés de nos forces. Un symbole de fraternité, de courage et de destin partagé. Pensées au peuple ukrainien qui lutte pour sa liberté et, avec elle, pour celle de tous les Européens. pic.twitter.com/UJQDbMRLmh — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026

O Presidente ucraniano disse, por sua vez, que “combatentes ucranianos também marcharam” no desfile militar e desceram os Campos Elísios, enquanto os pilotos da Ucrânia voavam em caças Mirage. “É uma grande honra para nós estarmos aqui. O convite do Emmanuel às nossas tropas é um sinal de respeito e reconhecimento da força da Ucrânia, do nosso povo e das Forças Armadas”, salientou Volodymyr Zelensky numa nota no X, agradecendo a França e todos os parceiros “que estão do lado da Ucrânia”.

Bienvenue à nos partenaires de la Coalition des volontaires. Honneur et fierté de vous avoir à nos côtés. pic.twitter.com/gGBWA1cpFO — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 14, 2026

As tropas ucranianas não foram as únicas a marcar presença no desfile. Ao mesmo tempo, soldados de 35 países, que integram a Coligação da Boa Vontade — incluindo portugueses — estiveram nos Campos Elísios. A assistir, ao lado de Emmanuel Macron e Volodymyr Zelensky, estiveram o primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, o chanceler alemão, Friedrich Merz, a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Conselho Europeu, António Costa, entre outros.

Emmanuel Macron publicou inclusivamente nas redes sociais uma fotografia de grupo com os dirigentes europeus e escreveu: “Unidade”. O desfile do Dia da Bastilha praticamente se transformou numa demonstração de força das tropas europeias. Como escreveu Ursula von der Leyen no X, as “Forças Armadas francesas” tornam a Europa “mais forte”: “E protegem a liberdade de toda a União”.