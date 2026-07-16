Já são conhecidos os melhores Vinhos de Lisboa 2026. A XVI edição do Concurso de Vinhos de Lisboa distinguiu 44 referências produzidas na região, numa edição que voltou a evidenciar a diversidade, a excelência e a qualidade de um dos mais importantes territórios vitivinícolas do país.

Promovido pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, o concurso reuniu 147 vinhos, apresentados por 52 produtores e operadores económicos. Ao longo de dois dias, um painel de 32 especialistas – entre enólogos, sommeliers, jornalistas e wine educators – avaliou cada amostra tendo em conta critérios como a qualidade, a tipicidade, o equilíbrio e o potencial gastronómico.

Além dos Prémios de Excelência para as cinco melhores referências de cada categoria em prova, o concurso destacou 44 medalhados, dos quais nove receberam Grandes Medalhas de Ouro, 25 foram distinguidos com Medalhas de Ouro e 10 receberam Medalhas de Prata.

“Os resultados desta edição demonstram a consistência e a evolução qualitativa dos Vinhos de Lisboa. O concurso é um importante instrumento de valorização dos nossos produtores e da diversidade da região, distinguindo vinhos que representam o melhor que hoje se faz em Lisboa e reforça a notoriedade junto dos consumidores e dos mercados”, afirma Bernardo Gouvêa, Presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.

Uma região que continua a afirmar-se

Da elegância dos brancos à complexidade dos tintos, passando pelos espumantes, licorosos e aguardentes vínicas, a lista de premiados demonstra a versatilidade da região vitivinícola de Lisboa e a qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus produtores.

Melhor Tinto: AdegaMãe Reserva 2019, Adegamãe

Produzido com as castas Touriga Nacional, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Touriga Franca. De cor vermelha, profundidade média e aromas florais de violeta e frutos vermelhos combinados com a frescura de pimentos verdes, é ideal para acompanhar carnes vermelhas, assados e caça.

Melhor Branco: Casa das Gaeiras Fernão-Pires 2021, Tapada das Gaeiras

Inclui as castas Arinto, Chardonnay e Fernão-Pires. Os aromas florais e frutados, lembrando o limão e o ananás, expressam a frescura deste vinho. Perfeito para acompanhar saladas de legumes grelhados ou simples como aperitivo.

Melhor Arinto: Madame Pió Reserva 2022, Cas’amaro

Produzido a partir das castas Arinto e Sercial. De cor amarelo palha vivo e brilhante e aroma com notas de frutos brancos de polpa, é delicioso com bochechas de bacalhau, arroz de mar, queijos de pasta mole e até algumas carnes vermelhas.

Melhor Vital: Casa das Gaeiras Reserva 2024, Tapada das Gaeiras

Vinho de cor citrina, aroma complexo de frutos de caroço, com acidez viva e refrescante. Acompanha muito bem queijos secos, fortes e de pasta mole, peixes no forno, pratos de bacalhau e carnes brancas.

Melhor Leve: Azulejo 2025, Casa Santos Lima

Produzido com as castas Arinto, Vital e Fernão Pires, este vinho vibrante e fresco, com notas de frutos tropicais, é ideal para acompanhar marisco, peixe e sushi.

Conheça os melhores vinhos de Lisboa ↓ Mostrar ↑ Esconder Vencedores das 9 medalhas de Grande Ouro: Villa Oeiras Superior, Vinho Licoroso Superior, Município de Oeiras

Figurativo 627539, Aguardente Vínica Extra Old/XO, Adega Cooperativa da Lourinhã

Património Aguardente Vínica, Antonio Francisco Bonifácio & Filhos

AgedaMãe Tinto Reserva 2019, Adegamãe

Madame Pió Reserva Branco 2022, Cas’amaro

AdegaMãe Tinto 2017, Adegamãe

Touriz Tinto 2020, Casa Santos Lima

Quinta do Gradil Reserva Tinto 2022, Quinta do Gradil

Guarita da Chocapalha Reserva Tinto 2017, Casa Agrícola das Mimosas Vencedores das 25 medalhas de Ouro: Adega d’Arrocha Arinto Reserva Branco 2023, Arribas & Parcelas

Casa das Gaeiras Fernão-Pires Branco 2021, Tapada das Gaeiras

Casa das Gaeiras Vital, Reserva Branco 2024, Tapada das Gaeiras

Casa Santos Lima Colheita Tardia Branco 2024, Casa Santos Lima

Carlota a Imperatriz Sauvignon-Blanc Branco 2025, QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura

Carlota a Imperatriz Arinto Reserva Branco 2023, QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura

CH by Chocapalha Arinto Reserva Branco 2022, Casa Agrícola das Mimosas

Confraria Espumante Grande Reserva, Arinto e Chardonnay Branco 2017, Adega Cooperativa do Cadaval

Decreto 14676 Arinto Branco 2022, Next Corner

Galodoro Reserva Tinto 2024, Casa Santos Lima

Mi Hijo Grande Reserva Branco 2024, Nuno Filipe Galvão Carvalho Duarte

Peripécia Arinto Grande Reserva Branco 2022, Cerrado da Porta

Pica-Pau Reserva Tinto 2021, Casa Santos Lima

Quinta do Boição Arinto Reserva Branco 2022, Enoport

Quinta do Boição Arinto Reserva Branco 2024, Enoport

Quinta do Espírito Santo Reserva Tinto 2022, Casa Santos Lima

Quinta de Pancas Grande Reserva Tinto 2021, Quinta de Pancas Vinhos

Quinta de S. Francisco Vital Branco 2025, Companhia Agrícola do Sanguinhal

Quinta do Sanguinhal Grande Escolha Branco 2022, Companhia Agrícola do Sanguinhal

Quinta das Setencostas Tinto 2022, Casa Santos Lima

Quinta da Vassala Arinto Reserva Branco 2023

Sem Reservas Reserva Tinto 2024, Casa Santos Lima

Stagiaire Arinto Premium Branco 2022, Casa Agrícola Horácio Nicolau

Vingrand Reserva Especial Tinto 2019, Adega Cooperativa de Azueira

Villa Oeiras Branco, Município de Oeiras Vencedores das 10 medalhas de Prata: Adega da Murnalha Branco 2024, Frutas Nobres – Sociedade de Comércio Agrícola

Alma de Lisboa Reserva Branco 2024, Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa

Adega da Vermelha Reserva Especial Tinto 2017, Adega Cooperativa da Vermelha

Casa Santos Lima Branco 2025, Casa Santos Lima

Correio Mor Branco 2024, Agro Rio

Encostas de Xira Branco 2024, Município de Vila Franca de Xira

Influente Espumante Rosé Reserva 2023, Adega Cooperativa do Cadaval

Quinta de Pancas Reserva Tinto 2022, Quinta de Pancas Vinhos

Reserva D’Amizade Friendship Fado Tinto Reserva 2023, Paço das Cortes

Valmaduro Premium Tinto 2021, Casa Santos Lima

Num território que combina tradição e inovação, o Concurso de Vinhos de Lisboa continua assim a destacar os projetos que melhor representam a identidade da região. Para quem procura descobrir novos vinhos portugueses, a lista de premiados deste ano é um excelente ponto de partida para explorar alguns dos melhores exemplares que Lisboa tem para oferecer.