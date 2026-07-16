Já são conhecidos os melhores Vinhos de Lisboa 2026. A XVI edição do Concurso de Vinhos de Lisboa distinguiu 44 referências produzidas na região, numa edição que voltou a evidenciar a diversidade, a excelência e a qualidade de um dos mais importantes territórios vitivinícolas do país.
Promovido pela Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa, o concurso reuniu 147 vinhos, apresentados por 52 produtores e operadores económicos. Ao longo de dois dias, um painel de 32 especialistas – entre enólogos, sommeliers, jornalistas e wine educators – avaliou cada amostra tendo em conta critérios como a qualidade, a tipicidade, o equilíbrio e o potencial gastronómico.
Além dos Prémios de Excelência para as cinco melhores referências de cada categoria em prova, o concurso destacou 44 medalhados, dos quais nove receberam Grandes Medalhas de Ouro, 25 foram distinguidos com Medalhas de Ouro e 10 receberam Medalhas de Prata.
“Os resultados desta edição demonstram a consistência e a evolução qualitativa dos Vinhos de Lisboa. O concurso é um importante instrumento de valorização dos nossos produtores e da diversidade da região, distinguindo vinhos que representam o melhor que hoje se faz em Lisboa e reforça a notoriedade junto dos consumidores e dos mercados”, afirma Bernardo Gouvêa, Presidente da Comissão Vitivinícola da Região de Lisboa.
Uma região que continua a afirmar-se
Da elegância dos brancos à complexidade dos tintos, passando pelos espumantes, licorosos e aguardentes vínicas, a lista de premiados demonstra a versatilidade da região vitivinícola de Lisboa e a qualidade do trabalho desenvolvido pelos seus produtores.
Melhor Tinto: AdegaMãe Reserva 2019, Adegamãe
Produzido com as castas Touriga Nacional, Petit Verdot, Cabernet Sauvignon e Touriga Franca. De cor vermelha, profundidade média e aromas florais de violeta e frutos vermelhos combinados com a frescura de pimentos verdes, é ideal para acompanhar carnes vermelhas, assados e caça.
Melhor Branco: Casa das Gaeiras Fernão-Pires 2021, Tapada das Gaeiras
Inclui as castas Arinto, Chardonnay e Fernão-Pires. Os aromas florais e frutados, lembrando o limão e o ananás, expressam a frescura deste vinho. Perfeito para acompanhar saladas de legumes grelhados ou simples como aperitivo.
Melhor Arinto: Madame Pió Reserva 2022, Cas’amaro
Produzido a partir das castas Arinto e Sercial. De cor amarelo palha vivo e brilhante e aroma com notas de frutos brancos de polpa, é delicioso com bochechas de bacalhau, arroz de mar, queijos de pasta mole e até algumas carnes vermelhas.
Melhor Vital: Casa das Gaeiras Reserva 2024, Tapada das Gaeiras
Vinho de cor citrina, aroma complexo de frutos de caroço, com acidez viva e refrescante. Acompanha muito bem queijos secos, fortes e de pasta mole, peixes no forno, pratos de bacalhau e carnes brancas.
Melhor Leve: Azulejo 2025, Casa Santos Lima
Produzido com as castas Arinto, Vital e Fernão Pires, este vinho vibrante e fresco, com notas de frutos tropicais, é ideal para acompanhar marisco, peixe e sushi.
Conheça os melhores vinhos de Lisboa
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Vencedores das 9 medalhas de Grande Ouro:
- Villa Oeiras Superior, Vinho Licoroso Superior, Município de Oeiras
- Figurativo 627539, Aguardente Vínica Extra Old/XO, Adega Cooperativa da Lourinhã
- Património Aguardente Vínica, Antonio Francisco Bonifácio & Filhos
- AgedaMãe Tinto Reserva 2019, Adegamãe
- Madame Pió Reserva Branco 2022, Cas’amaro
- AdegaMãe Tinto 2017, Adegamãe
- Touriz Tinto 2020, Casa Santos Lima
- Quinta do Gradil Reserva Tinto 2022, Quinta do Gradil
- Guarita da Chocapalha Reserva Tinto 2017, Casa Agrícola das Mimosas
Vencedores das 25 medalhas de Ouro:
- Adega d’Arrocha Arinto Reserva Branco 2023, Arribas & Parcelas
- Casa das Gaeiras Fernão-Pires Branco 2021, Tapada das Gaeiras
- Casa das Gaeiras Vital, Reserva Branco 2024, Tapada das Gaeiras
- Casa Santos Lima Colheita Tardia Branco 2024, Casa Santos Lima
- Carlota a Imperatriz Sauvignon-Blanc Branco 2025, QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura
- Carlota a Imperatriz Arinto Reserva Branco 2023, QVBFG – Sociedade de Vinhos da Estremadura
- CH by Chocapalha Arinto Reserva Branco 2022, Casa Agrícola das Mimosas
- Confraria Espumante Grande Reserva, Arinto e Chardonnay Branco 2017, Adega Cooperativa do Cadaval
- Decreto 14676 Arinto Branco 2022, Next Corner
- Galodoro Reserva Tinto 2024, Casa Santos Lima
- Mi Hijo Grande Reserva Branco 2024, Nuno Filipe Galvão Carvalho Duarte
- Peripécia Arinto Grande Reserva Branco 2022, Cerrado da Porta
- Pica-Pau Reserva Tinto 2021, Casa Santos Lima
- Quinta do Boição Arinto Reserva Branco 2022, Enoport
- Quinta do Boição Arinto Reserva Branco 2024, Enoport
- Quinta do Espírito Santo Reserva Tinto 2022, Casa Santos Lima
- Quinta de Pancas Grande Reserva Tinto 2021, Quinta de Pancas Vinhos
- Quinta de S. Francisco Vital Branco 2025, Companhia Agrícola do Sanguinhal
- Quinta do Sanguinhal Grande Escolha Branco 2022, Companhia Agrícola do Sanguinhal
- Quinta das Setencostas Tinto 2022, Casa Santos Lima
- Quinta da Vassala Arinto Reserva Branco 2023
- Sem Reservas Reserva Tinto 2024, Casa Santos Lima
- Stagiaire Arinto Premium Branco 2022, Casa Agrícola Horácio Nicolau
- Vingrand Reserva Especial Tinto 2019, Adega Cooperativa de Azueira
- Villa Oeiras Branco, Município de Oeiras
Vencedores das 10 medalhas de Prata:
- Adega da Murnalha Branco 2024, Frutas Nobres – Sociedade de Comércio Agrícola
- Alma de Lisboa Reserva Branco 2024, Adega Cooperativa de São Mamede da Ventosa
- Adega da Vermelha Reserva Especial Tinto 2017, Adega Cooperativa da Vermelha
- Casa Santos Lima Branco 2025, Casa Santos Lima
- Correio Mor Branco 2024, Agro Rio
- Encostas de Xira Branco 2024, Município de Vila Franca de Xira
- Influente Espumante Rosé Reserva 2023, Adega Cooperativa do Cadaval
- Quinta de Pancas Reserva Tinto 2022, Quinta de Pancas Vinhos
- Reserva D’Amizade Friendship Fado Tinto Reserva 2023, Paço das Cortes
- Valmaduro Premium Tinto 2021, Casa Santos Lima
Num território que combina tradição e inovação, o Concurso de Vinhos de Lisboa continua assim a destacar os projetos que melhor representam a identidade da região. Para quem procura descobrir novos vinhos portugueses, a lista de premiados deste ano é um excelente ponto de partida para explorar alguns dos melhores exemplares que Lisboa tem para oferecer.