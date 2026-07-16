A Câmara de Santarém iniciou a primeira fase das obras de requalificação da muralha e das zonas envolventes da Rua Luís de Camões e da Travessa das Figueiras, num investimento superior a 2,7 milhões de euros, anunciou esta quinta-feira o município.

Em comunicado, a autarquia explicou que a intervenção, que será executada em duas fases, “visa recuperar e valorizar um importante troço da muralha histórica da cidade“, bem como requalificar o espaço público envolvente.

O projeto prevê a criação “e valorização” de novos miradouros sobre o rio Tejo, a melhoria das acessibilidades e o reforço da oferta de estacionamento, com o objetivo de tornar a zona “mais funcional, atrativa e acessível”, lê-se no comunicado.

De acordo com a autarquia, a intervenção pretende contribuir para a preservação e valorização do património histórico da cidade, potenciar a utilização dos espaços públicos e reforçar a atratividade do Centro Histórico.

O Município referiu ainda que o projeto procura criar melhores condições para residentes, comerciantes, visitantes e investidores, enquadrando-se “num conjunto de intervenções destinadas a promover a reabilitação urbana e a valorização do património local”.

A empreitada integra a estratégia de regeneração urbana definida pelo programa Centro Vivo 2025-2035, promovido pela Câmara Municipal de Santarém para o Centro Histórico, Alfange e Ribeira.

O programa Centro Vivo 2025-2035 foi apresentado pela Câmara de Santarém em abril deste ano como uma estratégia de investimento a 10 anos destinada à revitalização do Centro Histórico e da Ribeira. O plano agrega intervenções em áreas como a habitação, reabilitação urbana, comércio, mobilidade, património, cultura e valorização da frente ribeirinha, procurando atrair população, investimento e atividade económica para estas zonas da cidade.