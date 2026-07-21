O ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, elogiou esta terça-feira a Câmara Municipal do Porto pelo “arrojo e inovação” nas políticas de transportes públicos, salientando a gratuitidade do passe para os habitantes da cidade.

“[Quero] aproveitar estar aqui neste espaço para dar os parabéns ao senhor presidente da Câmara Municipal do Porto pelo arrojo e pela inovação que está a colocar também nos transportes públicos“, afirmou Miguel Pinto Luz, a discursar na cerimónia de assinatura de protocolos de passagem da gestão de edifícios do Estado para autarquias.

No Porto, os transportes públicos são gratuitos para os residentes na cidade detentores do cartão municipal Porto, medida que inclui estudantes a residir na cidade mas com morada fiscal noutro município.

“É o único passo possível, o de continuarmos a incentivar mais o uso do transporte público. Tem de haver investimento e estamos a fazê-lo, do lado do Metro do Porto, do lado de tudo o que é um investimento público (…) mas, vossa excelência, com o esforço que está a fazer, vai convidar mais portugueses a utilizar o transporte público”, disse.

Para Miguel Pinto Luz, “isso é absolutamente incontornável”.

“Nós não podemos querer a sustentabilidade dos sistemas de mobilidade públicos ou mesmo os privados sem utilizadores. E os utilizadores são convidados também quando têm serviço de qualidade, previsibilidade, novo material circulante, investimento em infraestrutura, mas também preços mais acessíveis”, salientou.

No caso do Porto, assinalou, há “mesmo gratuitidade total”, pelo que “é esse arrojo que em nome do Governo” agradeceu.

Os transportes públicos para residentes portadores do cartão Porto são gratuitos desde o dia 10 de julho.

Uma vez ativado, o cartão Porto. funciona como um passe Andante, requerendo validação a cada viagem. O título precisa de ser renovado anualmente, mas não carece de carregamentos mensais.

Os residentes que ainda não possuam o cartão podem pedi-lo ‘online’ (https://cartao.porto.pt/), contando que os períodos de preparação e envio dos cartões para o domicílio fiscal são curtos.

Neste sentido, de acordo com a autarquia, foi acautelado um reforço das equipas para a emissão e processamento dos cartões solicitados por via ‘online’, fora do horário do expediente, para que os portuenses possam começar a usar os transportes públicos gratuitos o mais rápido possível.