A comissão coordenadora do Bloco de Esquerda (BE) de Coimbra acusou esta terça-feira a presidente da Câmara, Ana Abrunhosa, de “contradições” na habitação e nos transportes públicos, por apresentar propostas que não se distinguem “do PSD ou da IL”.

“Coimbra elegeu Ana Abrunhosa como presidente de Câmara, líder de uma coligação do PS, cuja governação, na prática, não se distingue das propostas do PSD ou da IL”, afirmou esta terça-feira a comissão coordenadora concelhia do BE, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

Em causa, estão declarações de Ana Abrunhosa, eleita pela coligação Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN), na reunião do executivo de segunda-feira, em que admitiu equacionar a concessão externa dos Transportes Urbanos de Coimbra e assumiu que teria tomado a mesma decisão que o anterior executivo (composto por coligação liderada pelo PSD) em relação à construção do projeto de habitação social da Quinta das Bicas.

“São evidentes as contradições entre as posições e propostas da campanha da coligação Avançar Coimbra e as decisões do atual executivo, particularmente em áreas tão estruturantes como a habitação e os transportes públicos”, critica o Bloco de Esquerda.

No caso dos transportes públicos, o comunicado bloquista afirma que Ana Abrunhosa, durante a campanha, defendeu a reorganização dos Serviços Municipalizados dos Transportes Urbanos de Coimbra (SMTUC) e a criação de uma empresa municipal.

“Na última reunião de Câmara, Ana Abrunhosa admitiu que está a ser ponderada a entrega do serviço de transportes urbanos de Coimbra a um operador privado. A revelação de que Coimbra poderá avançar para a concessão dos SMTUC surgiu no ponto de análise da proposta de redução em mais de vinte linhas dos serviços de transporte urbano durante o mês de agosto, que acabou por ser aprovada”, notou o BE.

Já relativamente à Quinta das Bicas, o Bloco de Esquerda recorda que a coligação Avançar Coimbra criticava, em campanha, a “concentração e isolamento da habitação social, que tem como resultado a espacialização da pobreza”, frisando que agora Ana Abrunhosa admite que teria tomado a mesma decisão de avançar com aquele projeto de habitação social, situado em Taveiro.

“Habitação e transportes públicos são determinantes para a qualidade da vida das pessoas em Coimbra. O que o Bloco de Esquerda defende nestas áreas é a visão de um concelho de e para as pessoas: para quem cá vive, trabalha e estuda. Ana Abrunhosa há muito que fez outra escolha: quer um concelho-incubadora para empresas, um concelho para nómadas digitais e para turistas”, criticou a comissão coordenadora concelhia, num comunicado intitulado “Avançar Coimbra para onde?”.