A ligação fluvial entre o Porto e Gaia vai ser retomada esta quarta-feira ao público a partir das 17h30, e fará os serviços Cais do Ouro – Afurada e Ribeira – Cais de Gaia, segundo os Transportes Metropolitanos do Porto (TMP).

De acordo com informação da TMP enviada às redações, para esta quarta-feira está marcada uma cerimónia de inauguração da retoma do serviço, contando com a presença dos presidentes da Câmara do Porto, Pedro Duarte, e de Gaia, Luís Filipe Menezes, ambos eleitos por coligações PSD/CDS-PP/IL.

Após a cerimónia, que decorrerá pelas 14h30 na Afurada, em Gaia, a operação para o público arranca pelas 17h30 e, na quinta-feira, entram em vigor os horários normais, com uma frequência de 30 minutos.

Os horários para as travessias Cais do Ouro – Afurada e Ribeira – Cais de Gaia são, de segunda a quinta-feira, das 07h30 às 20h00, na sexta-feira das 07h30 às 22h00, no sábado das 09h30 às 22h00 e no domingo das 09h30 às 20h00.

O anúncio da retoma da travessia foi feito no dia 15 pela TMP, e as travessias estão integradas no sistema Andante, mas podem ser adquiridos bilhetes a bordo, com custo de três euros para viagem simples ou cinco euros para ida e volta (válido apenas no mesmo dia).

Serão gratuitas para residentes do Porto com o respetivo cartão municipal Porto e para os gaienses portadores do cartão Gaia Amiga.

Citado no comunicado de dia 15, o presidente da TMP, Nuno Neves de Sousa, afirma que estas travessias são “mais um passo na construção de uma rede de transportes públicos cada vez mais integrada, acessível e sustentável”.

No ano passado, entre o final de junho e outubro, a ligação entre o Cais do Ouro e a Afurada foi retomada no âmbito de um projeto-piloto da TMP, que teve como objetivo testar a sua viabilidade e avaliar o interesse do público por esta nova opção de transporte entre Porto e Gaia.

Durante o projeto-piloto, os passageiros podiam utilizar o Andante, mas também comprar um título a bordo com o custo de 2,25 euros.

Segundo dados oficiais da TMP facultados à Lusa em outubro, que contabilizam o período desde 1 de julho a 26 de outubro de 2025 (embora a travessia tenha começado no dia 27 de junho), no total foram transportados 25.873 passageiros, estando em causa uma média de 212 passageiros por dia.

A travessia original entre o Cais do Ouro e a Afurada, efetuada pela embarcação Flor do Gás, foi suspensa em 2020, mas foi retomada no verão de 2022, em regime excecional, durante as festas de São Pedro e o Festival Marés Vivas.

Já em 2016, foi iniciado um serviço de táxis fluviais a ligar as ribeiras de Gaia e Porto a cada 15 minutos, assegurado por duas Rabelas (embarcações inspiradas no desenho do tradicional barco Rabelo) e promovido pela empresa The Fladgate Partnership.

O serviço funcionava numa lógica de ida e volta, com cada viagem de 230 metros a demorar três minutos e a ter o custo de três euros. Cada Rabela tinha 15 metros de comprimento e capacidade para 28 passageiros.

O arranque deste serviço implicou então a montagem de um cais de acostagem com cerca de 12 metros em cada uma das margens do Douro – em frente ao Clube Fluvial Portuense, do lado de Gaia, e em frente à Praça da Ribeira, no topo montante do Cais da Estiva, do lado do Porto – tendo as duas Rabelas sido batizadas “Serra do Pilar” e “Casa do Infante”.

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