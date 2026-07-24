A Paramount concordou em adiar a aquisição de 81 mil milhões de dólares (71,2 mil milhões de euros) da Warner Bros. Discovery. A empresa comunicou esta sexta-feira a intenção de esperar até 1 de junho de 2027 para fecho do negócio, após a Justiça norte-americana ter bloqueado a transação até meados de agosto, justificando a decisão com o elevado potencial desta fusão para “diminuir substancialmente a concorrência” no setor.

Num documento apresentado em tribunal, citado pela Associated Press, a Paramount garantiu que não iria selar a aquisição até à data estabelecida no próximo ano, ou caso seja proferida uma decisão judicial sobre o mérito da ação movida por 12 estados, que tentaram cancelar o negócio nestes últimos meses. A juíza federal Araceli Martínez-Olguín admitiu esta semana que o processo liderado pela Califórnia levantava “várias questões” sobre concorrência.

A Paramount diz que o acordo alcançado esta sexta-feira é uma “vitória significativa”. A gigante norte-americana defende que o resultado é “exatamente o que pretendia desde o início”, admitindo que o objetivo sempre foi ter “um caminho direto para um julgamento com base nas provas”. Segundo a empresa, esta é a “maneira mais rápida e mais clara” de demonstrar que esta transação é “boa para a concorrência” e para o resto da indústria.