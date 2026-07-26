Autoestrada que liga Marrocos ao Saara Ocidental vai ter nome de Donald Trump

Autoestrada Presidente Donald J. Trump. Será este o nome da via que vai ligar a cidade de Tiznit, em Marrocos, à península de Dakhla, no território do Saara Ocidental, segundo o anúncio feito este domingo pelo próprio Presidente dos Estados Unidos da América.

“Obrigado ao muito respeitado Mohammed VI, rei de Marrocos — uma tremenda honra! Estou ansioso por percorrer toda a extensão desta Grande Autoestrada um dia, espero que em breve!”, escreveu Donald Trump na rede social Truth, na publicação de um vídeo promocional do projeto marroquino.

Será uma via com mais de 1.000 km de extensão, percorrendo 36% da costa marroquina. De acordo com o vídeo divulgado pelo Presidente norte-americano, o projeto vai custar cerca de mil milhões de dólares (879 milhões de euros), integrando “o maior viaduto do país”. Mas de acordo com os autores daquele vídeo promocional, a autoestrada Presidente Donald J. Trump “é mais do que uma estrada”.

“Graças à histórica coragem do Presidente, o Saara marroquino entrou numa nova era de procura pela paz, de diálogo e de prosperidade”, afirma o narrador, relembrando que Marrocos foi o primeiro Estado do mundo a reconhecer a independência e soberania dos Estados Unidos da América. E, desde então, Washington tem sido um forte aliado de Rabat.