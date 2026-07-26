Autoestrada que liga Marrocos ao Saara Ocidental vai ter nome de Donald Trump

Autoestrada Presidente Donald J. Trump. Será este o nome da via que vai ligar a cidade de Tiznit, em Marrocos, à península de Dakhla, no território do Saara Ocidental, segundo o anúncio feito este domingo pelo próprio Presidente dos Estados Unidos da América.
“Obrigado ao muito respeitado Mohammed VI, rei de Marrocos — uma tremenda honra! Estou ansioso por percorrer toda a extensão desta Grande Autoestrada um dia, espero que em breve!”, escreveu Donald Trump na rede social Truth, na publicação de um vídeo promocional do projeto marroquino.
Será uma via com mais de 1.000 km de extensão, percorrendo 36% da costa marroquina. De acordo com o vídeo divulgado pelo Presidente norte-americano, o projeto vai custar cerca de mil milhões de dólares (879 milhões de euros), integrando “o maior viaduto do país”. Mas de acordo com os autores daquele vídeo promocional, a autoestrada Presidente Donald J. Trump “é mais do que uma estrada”.
“Graças à histórica coragem do Presidente, o Saara marroquino entrou numa nova era de procura pela paz, de diálogo e de prosperidade”, afirma o narrador, relembrando que Marrocos foi o primeiro Estado do mundo a reconhecer a independência e soberania dos Estados Unidos da América. E, desde então, Washington tem sido um forte aliado de Rabat.
A antiga colónia espanhola do Saara Ocidental foi ocupada por Marrocos em 1975, apesar da resistência armada da Frente Polisário até 1991, altura em que os dois lados assinaram um cessar-fogo com vista à realização de um referendo sobre a autodeterminação.
As divergências sobre a consulta e a inclusão ou exclusão dos colonos marroquinos impediram, até ao momento, a realização do referendo.
O mais recente revés para o povo sarauí foi o apoio dos governos espanhol e francês ao plano de autonomia marroquino, uma mudança de posição descrita como uma traição pela Frente Polisário, que considera que Espanha é ainda a potência administrativa do Saara Ocidental.
Donald Trump tem sido um defensor do plano marroquino desde que reconheceu a soberania de Rabat sobre o Saara Ocidental, no final de 2020, pouco antes do fim do seu primeiro mandato.