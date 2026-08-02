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Vocalista dos Xutos e Pontapés sentiu-se indisposto num concerto da banda em Penamacor. Tim já está "bem" após "episódio de desidratação"

A banda avança que Tim foi observado por um a equipa do INEM destacada no local, tendo depois sido reencaminhado para o Hospital de Castelo Branco, a 50 quilómetros de Penamacor.

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"O Tim encontra-se bem e já está em casa a recuperar", lê-se no comunicado que a banda publicou no perfil de Instagram.

JOSE SENA GOULAO/EPA

"O Tim encontra-se bem e já está em casa a recuperar", lê-se no comunicado que a banda publicou no perfil de Instagram.

JOSE SENA GOULAO/EPA

Tim, o vocalista dos Xutos e Pontapés, sentiu-se mal durante um concerto da banda em Penamacor (distrito de Castelo Branco) este sábado, por alegado “episódio de desidratação”.

Numa publicação de Instagram, o grupo musical deu conta do incidente que levou a que o cantor, de 66 anos, fosse assistido no local por uma equipa do INEM, e, posteriormente, avaliado no Hospital de Castelo Branco — a cerca de 50 quilómetros de distância.

“O Tim encontra-se bem e já está em casa a recuperar”, lê-se no comunicado.

“Agradecemos todas as mensagens e a preocupação de todos, assim como o apoio e profissionalismo da equipa do INEM, da organização e do Hospital de Castelo Branco”, concluiu a banda, que efetua a digressão do sexto álbum de estúdio, “Direito ao Deserto”.

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