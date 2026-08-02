Vocalista dos Xutos e Pontapés sentiu-se indisposto num concerto da banda em Penamacor. Tim já está "bem" após "episódio de desidratação"

Tim, o vocalista dos Xutos e Pontapés, sentiu-se mal durante um concerto da banda em Penamacor (distrito de Castelo Branco) este sábado, por alegado “episódio de desidratação”.

Numa publicação de Instagram, o grupo musical deu conta do incidente que levou a que o cantor, de 66 anos, fosse assistido no local por uma equipa do INEM, e, posteriormente, avaliado no Hospital de Castelo Branco — a cerca de 50 quilómetros de distância.