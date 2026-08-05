O presidente do Governo dos Açores, José Manuel Bolieiro, considerou a chegada à região do novo navio de investigação científica, construído em Espanha, «um dia histórico» para o arquipélago, por trazer mais capacitação ao ‘cluster’ do mar.

“Este é um dia histórico para a capacitação de infraestrutura crítica essencial para o conhecimento, para desenvolver a ciência e a investigação”, sublinhou o chefe do executivo, após a receção, na terça-feira no porto da Horta, do ‘Azores Ocean’, um navio de 46 metros de comprimento.

Bolieiro lembrou que além do novo navio de investigação, que custou mais de 30 milhões de euros, cofinanciados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), a região já deu também «importantes passos» na gestão das suas águas, através da rede de áreas marinhas protegidas.

“Já estamos a tratar da gestão das áreas marinhas protegidas, e a necessária compensação às perdas que os profissionais da economia extrativa, as pescas, possam vir a ter neste domínio da proteção. Portanto, estamos um passo à frente, mas um passo grandioso, do projeto nacional e mesmo mundial, em matéria de proteção e conservação dos oceanos”, insistiu o governante.

Numa altura em que os Açores estão a comemorar 50 anos de autonomia regional, o presidente do Governo disse também que o novo navio de investigação científica vai permitir à região ganhar “autonomia de conhecimento”.

“Estaremos, pois, a dar os passos de uma autonomia política do conhecimento, que tem ainda muito mais valor, para o país e para a União Europeia, do que qualquer autonomia administrativa”, salientou o chefe do executivo.

O ‘Azores Ocean’ foi projetado para investigar o mar profundo no Atlântico Norte, podendo levar até 30 pessoas (entre tripulantes e cientistas), dispondo também de um ROV (veículo operado remotamente), para a realização de trabalhos de mapeamento dos fundos marinhos e prospeção em profundidade.

O presidente do Governo entende que este investimento deve ser utilizado pelos investigadores da Universidade dos Açores, que estão a estudar o mar profundo em torno do arquipélago, e também estar disponível para o país inteiro, no âmbito de outros projetos de parceria estratégicos.

Apesar da presença na cerimónia da reitora da Universidade dos Açores, Susana Mira Leal, um grupo de investigadores e cientistas do polo universitário da Horta lamentou, nas redes sociais, que nem o Instituto do Mar dos Açores (IMAR), nem o instituto Okeanos, tenham sido convidados para a receção ao “Azores Ocean”.