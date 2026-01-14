2025 foi o terceiro ano mais quente de sempre. É a primeira vez que a temperatura média de três anos ultrapassa limite dos Acordos de Paris

Os últimos três anos foram os mais quentes desde que é feito este registo. Em média, a temperatura global entre 2023 e 2025 ultrapassou por 1,5 ºC o patamar pré-industrial, sendo a primeira vez que estes níveis são registados consistentemente num triénio. Destes anos, 2025 foi “o mais frio”, apenas 0,01 ºC abaixo dos valores médios medidos em 2023, e a 0,13 ºC de 2024, o ano mais quente de sempre. Apesar de quebrar a tendência de sucessivas temperaturas médias recorde, especialistas mantêm que estes valores, mesmo sendo expectáveis, continuam a ser alarmantes.

“Ultrapassar uma média de três anos de 1,5 °C acima dos níveis pré-industriais é um marco que nenhum de nós desejava atingir”, confessa Mauro Facchini, Chefe da Observação da Terra na Direção-Geral da Indústria da Defesa e Espaço da Comissão Europeia, no mais recente relatório do Copernicus, publicado esta quarta-feira. O responsável por este programa europeu, Carlo Buontempo, reforçou o tom alarmante pela “rápida aproximação do limite definido pelos Acordos de Paris”. “A escolha que temos agora é como gerir da melhor forma o inevitável e as suas consequências nas sociedades e nos sistemas naturais”, acrescentou.

A temperatura do ar sobre superfícies terrestres foi a segunda mais quente de sempre, ficando apenas atrás de 2024. Contudo, notam a maior temperatura média anual alguma vez registada na Antártida (1,05ºC), bem como a segunda mais alta no Ártico (1,37ºC). Estas observações obtidas pelo serviço de monitorização das alterações climáticas da União Europeia, de acordo com o climatologista Carlos da Câmara, são “as leis da Física a funcionar”.

“No fundo, vivemos num laboratório, e o que o Homem está a fazer é alterar a composição da atmosfera. E, com esta experiência, está a alterar o equilíbrio radiativo — a Terra passa a reter mais radiação infravermelha — e, para que se restabeleça este equilíbrio perdido, há alterações brutais ao nível da circulação geral, quer da atmosfera, quer dos oceanos”, explica ao Observador o investigador do Instituto Dom Luiz da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. “O que é interessante é que as observações neste laboratório, com estas modificações, estão a seguir certinhas com aquilo que devem seguir. Para o bem e para o mal”, acrescenta.