A contagem de partículas que pode acelerar a luta contra o cancro

Uma iniciativa

A Física carrega uma reputação injusta. Para a maioria dos leigos, continua a ser sinónimo de fórmulas difíceis, conceitos abstratos e memórias pouco felizes da escola secundária. Outros associam-na apenas ao espaço, aos buracos negros e ao CERN — a Organização Europeia para a Investigação Nuclear — na Suíça, onde cientistas fazem colidir partículas invisíveis dentro de túneis gigantes para tentar compreender o universo. É uma imagem que tem um fundo de verdade, mas que cria a falsa ideia de que a Física se ocupa apenas do que é infinitamente pequeno ou imensamente grande, sem ter qualquer ligação ao quotidiano.

E a verdade é que a Física está em tudo e por todo o lado. No telemóvel, no micro-ondas, no GPS, nos computadores, na forma como os edifícios não caem e, na área da saúde, em equipamentos de diagnóstico e de tratamento. “Uma máquina de radioterapia é um acelerador de partículas”, diz Pedro Assis, professor auxiliar no Instituto Superior Técnico (IST) e investigador no Laboratório de Instrumentação e Física Experimental de Partículas (LIP).

O investigador integra quatro grupos de investigação, um que colabora com a experiência ATLAS, do CERN; outro que trabalha dados do Observatório Pierre Auger, o maior detetor de raios cósmico do mundo; um terceiro que se dedica ao desenvolvimento de eletrónica para experiências de partículas e astropartículas e, por fim o Particles4Health que se foca precisamente em projetos na área da saúde, nomeadamente de radioterapia.