Você merece , Pedro Nuno! Força, vamos em frente, vamos ganhar as próximas eleições (…) é o primeiro secretário-geral que nasceu depois do PS. Vai ser o primeiro primeiro-ministro que nasceu depois da Revolução de Abril”

Passaram-se nove anos de uma relação intensa e muito próxima, sobretudo nos primeiros anos, os da geringonça. Mas nem por isso o trato mudou: António Costa e Pedro Nuno Santos entraram nisto a tratarem-se por você e saem na mesma. A proximidade pessoal nunca vingou, mas na hora da despedida, António Costa cumpriu com uma passagem de testemunho sem rodeios e ao Pedro Nuno seu sucessor no partido, juntou o Pedro Nuno seu sucessor no Governo ao colocá-lo no futuro como “o primeiro primeiro-ministro que nasceu depois da Revolução de Abril”. Uma imagem com especial simbolismo para o partido no ano em que se marcam os 50 anos do 25 de Abril. No final da intervenção levou Pedro Nuno pela mão até ao centro do palco para dar imagem à passagem de testemunho que se consagrou esta sexta-feira. A partir deste sábado, sem Costa em campo, tomará o palco o pedronunismo.

Eleição demonstrou vitalidade do PS que em pouco mais de um mês enfrentou uma situação muito difícil, diria até traumática , mas conseguiu superar com mobilização extraordinária de militantes”

Foi a primeira referência que fez ao momento político desencadeado pelo seu pedido de demissão, depois do processo-crime contra o primeiro-ministro. Admitiu o trauma que tudo isso provocou ao partido e, aliás, antes de entrar na sala vinha preparado para uma declaração à imprensa à porta da FIL, no Parque das Nações, depois da notícia do Observador sobre a suspeita de prevaricação nesse processo judicial. Mas disse quase nada, recusando-se apenas a falar com o Ministério Público através da comunicação social e a disponibilizar-se, mais uma vez, para ser ouvido e “esclarecer as dúvidas” da Justiça. Havia de voltar ao caso na última linha da intervenção de despedida.

