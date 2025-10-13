A energia que nasceu em Vila Real e aquece todo o país: o “Orgulho Local” da Goldenergy

Foi em Vila Real ou melhor em “Bila Real” como os vila-realenses tão carinhosamente lhe chamam, que a Goldenergy deu os seus primeiros passos. E, tal como quem nasce nesta terra de montanhas e gente genuína, a terceira maior comercializadora de energia do país também tem vindo a crescer com um traço que é constante: o orgulho nas origens.
Sem nunca deixar a cidade que a viu nascer, já que ainda aqui mantém a sua sede, a Goldenergy leva eletricidade 100% verde a milhares de famílias e empresas de norte a sul do país, unindo a inovação à valorização das origens e transformando este ADN local em energia que move Portugal de forma sustentável.
“A Goldenergy quer ser próxima em tudo o que faz e falar a linguagem dos seus clientes”, explica Miguel Checa, General Manager da Goldenergy. “A maneira de nos exprimirmos é uma das características-chave que distingue Vila Real. Nós somos de cá, temos orgulho disso e somos muito agradecidos às nossas equipas, assim como queremos que os vila-realenses se orgulhem de nós e do que já representamos em todo o país. Queremos de uma forma divertida reforçar a proximidade com esta campanha local”, acrescenta.
Um manhuço de expressões que dão energia
“Cibo”, “Guicho”, “Lapantim” ou até “Larpar”. Soa-lhe estranho? Acreditamos que sim, mas para quem é de Vila Real são apenas expressões comuns do dia a dia, que agora ganham ainda mais destaque na nova campanha da Goldenergy.
A campanha “Orgulho Local” é uma homenagem à identidade e ao quotidiano de Vila Real: às expressões típicas, às tradições e às pessoas que dão alma à cidade. Por isso, se encontrar mupis, outdoors ou conteúdos digitais com frases como “é melhor ser guicho do que espertinho” ou até “mais vale uma ladradeira do que uma coscuvilheira”, não estranhe. São as frases que a Goldenergy leva de Vila Real para o resto do país e que, mais do que simples expressões, são um convite a reconhecer a riqueza daquilo que nos define.
É que, embora seja a cidade nortenha a grande estrela da campanha, qualquer português pode identificar-se com este conceito. Afinal, há palavras e expressões locais que só quem é da terra quer seja do Porto, quer seja de Beja, da Guarda ou de Faro as entende e que vão além de um modo de falar: são uma parte da identidade de cada um de nós que nos acompanha ao longo da vida.
“Esta presença nas ruas, nos media locais e nas conversas do dia a dia é o reconhecimento público de que Vila Real não é apenas a nossa origem, mas que é a nossa casa. Um sinal de compromisso com a região que nos viu nascer, crescer e que seguimos de mãos dadas a construir o futuro. Quando uma marca assume a sua cidade com esta convicção, todos ganham: cresce a sua reputação, cresce a confiança e cresce a vontade de fazermos mais e melhor por Vila Real. A nossa energia é 100% transmontana antes de ser 100% verde e é isso que nos torna mais autênticos”, afirma João Capela, colaborador da Goldenergy e vila-realense.
Entender as palavras vila-realenses
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Se não é de Vila Real, é bastante provável que não esteja a perceber as expressões que temos vindo a utilizar neste texto. Por isso, fizemos uma pequena tradução para que fique a par do modo de falar vila-realense.
Cibo – um pequena porção ou bocado de algo;
Embuligado – estar todo sujo;
Emplouricar – subir ou ir para cima de algo;
Engrunhada – alguém que está a tremer ou todo encolhido por causa do frio;
Guicho – descreve alguém inteligente ou esperto;
Ladradeira – senhoras que passam o dia a “dar à língua” e a falar sobre os outros;
Lapantim – rapaz ou miúdo irrequieto;
Larpar – significa o mesmo que comer;
Pessoas reais, energia genuína
A nova campanha da Goldenergy não conta com atores. Tem como protagonistas quem melhor conhece Vila Real: os vila-realenses. São eles o rosto da campanha, com toda a sua espontaneidade, autenticidade e orgulho. O resultado é uma narrativa que celebra a cidade e toda a região de Trás-os-Montes, criando uma ponte entre tradição e modernidade, entre comunidade local e reconhecimento nacional.
“Participar na campanha ‘Orgulho Local’ foi para mim um verdadeiro motivo de alegria. Ver as expressões tão nossas, como ‘só um cibinho’ ou ‘lapantim’ retratadas nos outdoors das ruas da cidade é um orgulho para todos os vila-realenses. Sinto que esta iniciativa da Goldenergy valoriza a nossa identidade, a nossa forma de falar e de viver, mostrando que as pequenas coisas que nos definem têm, afinal, um significado enorme. É muito bom sentir que uma empresa de referência nacional está enraizada na nossa terra e faz questão de levar o nome de Vila Real cada vez mais longe”, conta Ilda Valente, professora em Vila Real e um dos rostos da campanha.
Mais do que uma campanha, uma forma de agradecimento
“Orgulho Local” foi pensada para ser muito mais do que uma campanha publicitária. É a forma de a Goldenergy retribuir à terra onde nasceu todo o carinho e identidade que ajudaram a construir a marca. E esse orgulho sente-se sobretudo em quem faz parte da Goldenergy. Nas equipas, nas conversas e nos gestos do dia a dia, há uma convicção partilhada: trabalhar aqui é também representar Vila Real e a forma genuína como se vive nesta terra. Todos os dias, os colaboradores mostram que a energia da Goldenergy é, acima de tudo, humana.
Rita Santos, colaboradora da Goldenergy e vila-realense, confirma este orgulho: “A campanha Orgulho Local tocou a comunidade vila-realense. Ver a Goldenergy valorizar as pessoas, as tradições e a identidade da nossa terra dá-nos a certeza de que trabalhamos por algo maior do que energia. É um orgulho fazer parte de uma empresa tão autêntica”.
Mas não foi a única a sentir o impacto da campanha. “Ver as ruas de Vila Real com a nossa campanha deu-me a sensação de fazer parte de algo importante, que não só promove a marca, mas também reforça a proximidade com a comunidade local. A forma diferente e criativa como a campanha foi feita tornou-a única e impossível de passar despercebida, o que me deixa ainda mais orgulhosa de integrar esta equipa”, conta Mafalda Queirós, colaboradora da Goldenergy e vila-realense.
Mais do que uma comercializadora de energia, a Goldenergy faz questão de ser parte da comunidade de Vila Real e de a apoiar em diferentes momentos do dia a dia. Seja garantindo que os bombeiros têm equipamentos de proteção novos, a marcar presença nas festas locais, a levar ursos de peluche para dar conforto às crianças internadas no hospital ou que vivem em instituições, ou a inspirar os jovens que querem conciliar os estudos com a paixão pelo desporto. Cada uma destas ações é uma forma de dizer “obrigado” à comunidade que viu a empresa nascer e que continua a ser o coração da sua energia.
Os colaboradores também reconhecem este impacto que a Goldenergy tem na comunidade. “Sinto um orgulho enorme ao ver a Goldenergy tão presente na vida da nossa comunidade. Trabalhar aqui permite-me sentir que fazemos mais do que “vender” energia. Nós participamos ativamente em iniciativas culturais, desportivas e educativas. Isto faz com que Vila Real tenha mais visibilidade, pois a empresa tem vindo a crescer sem nunca se afastar das suas origens”, conta Mariana Rocha, colaboradora da Goldenergy e vila-realense.
Mais do que energia, ligação e pertença
Para a Direção do ADC Constantim, um dos clubes que conta com o patrocínio da Goldenergy, a ligação à empresa é motivo de orgulho. “A ADC Constantim orgulha-se de fazer parte desta energia positiva que a Goldenergy tem espalhado por Vila Real. Enquanto associação desportiva e cultural com quase meio século de história, sentimos diariamente o impacto do seu compromisso com a comunidade, não só através do apoio direto às nossas iniciativas, como também pelo exemplo que dá ao investir nas pessoas e nas instituições da região. Campanhas como ‘Orgulho Local’ mostram que a Goldenergy valoriza que o que nos torna únicos é a nossa autenticidade, as expressões típicas e o espírito genuíno dos vila-realenses. E é esse mesmo espírito que procuramos transmitir aos nossos jovens atletas e às famílias que fazem parte da ADC Constantim. Mais do que energia, a Goldenergy representa ligação, proximidade e orgulho em ser de Vila Real”.
É verdade que a Goldenergy nasceu no interior. O orgulho nas raízes, porém, é algo que nos une a todos. Seja em Lisboa, em Bragança, em Évora ou na Madeira, todos sabemos como é ter palavras que só “os nossos” entendem, receitas que só “a nossa gente” sabe fazer, festas que só acontecem “lá na terra”.
É esse orgulho que a nova campanha da Goldenergy leva de Vila Real para todo o país. Uma energia que não se mede em quilowatts, mas em autenticidade, proximidade e pertença.