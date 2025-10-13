A energia que nasceu em Vila Real e aquece todo o país: o “Orgulho Local” da Goldenergy

Foi em Vila Real ou melhor em “Bila Real” como os vila-realenses tão carinhosamente lhe chamam, que a Goldenergy deu os seus primeiros passos. E, tal como quem nasce nesta terra de montanhas e gente genuína, a terceira maior comercializadora de energia do país também tem vindo a crescer com um traço que é constante: o orgulho nas origens.

Sem nunca deixar a cidade que a viu nascer, já que ainda aqui mantém a sua sede, a Goldenergy leva eletricidade 100% verde a milhares de famílias e empresas de norte a sul do país, unindo a inovação à valorização das origens e transformando este ADN local em energia que move Portugal de forma sustentável.

“A Goldenergy quer ser próxima em tudo o que faz e falar a linguagem dos seus clientes”, explica Miguel Checa, General Manager da Goldenergy. “A maneira de nos exprimirmos é uma das características-chave que distingue Vila Real. Nós somos de cá, temos orgulho disso e somos muito agradecidos às nossas equipas, assim como queremos que os vila-realenses se orgulhem de nós e do que já representamos em todo o país. Queremos de uma forma divertida reforçar a proximidade com esta campanha local”, acrescenta.

Um manhuço de expressões que dão energia

“Cibo”, “Guicho”, “Lapantim” ou até “Larpar”. Soa-lhe estranho? Acreditamos que sim, mas para quem é de Vila Real são apenas expressões comuns do dia a dia, que agora ganham ainda mais destaque na nova campanha da Goldenergy.

A campanha “Orgulho Local” é uma homenagem à identidade e ao quotidiano de Vila Real: às expressões típicas, às tradições e às pessoas que dão alma à cidade. Por isso, se encontrar mupis, outdoors ou conteúdos digitais com frases como “é melhor ser guicho do que espertinho” ou até “mais vale uma ladradeira do que uma coscuvilheira”, não estranhe. São as frases que a Goldenergy leva de Vila Real para o resto do país e que, mais do que simples expressões, são um convite a reconhecer a riqueza daquilo que nos define.

É que, embora seja a cidade nortenha a grande estrela da campanha, qualquer português pode identificar-se com este conceito. Afinal, há palavras e expressões locais que só quem é da terra quer seja do Porto, quer seja de Beja, da Guarda ou de Faro as entende e que vão além de um modo de falar: são uma parte da identidade de cada um de nós que nos acompanha ao longo da vida.

“Esta presença nas ruas, nos media locais e nas conversas do dia a dia é o reconhecimento público de que Vila Real não é apenas a nossa origem, mas que é a nossa casa. Um sinal de compromisso com a região que nos viu nascer, crescer e que seguimos de mãos dadas a construir o futuro. Quando uma marca assume a sua cidade com esta convicção, todos ganham: cresce a sua reputação, cresce a confiança e cresce a vontade de fazermos mais e melhor por Vila Real. A nossa energia é 100% transmontana antes de ser 100% verde e é isso que nos torna mais autênticos”, afirma João Capela, colaborador da Goldenergy e vila-realense.

Entender as palavras vila-realenses ↓ Mostrar ↑ Esconder Se não é de Vila Real, é bastante provável que não esteja a perceber as expressões que temos vindo a utilizar neste texto. Por isso, fizemos uma pequena tradução para que fique a par do modo de falar vila-realense. Cibo – um pequena porção ou bocado de algo; Embuligado – estar todo sujo; Emplouricar – subir ou ir para cima de algo; Engrunhada – alguém que está a tremer ou todo encolhido por causa do frio; Guicho – descreve alguém inteligente ou esperto; Ladradeira – senhoras que passam o dia a “dar à língua” e a falar sobre os outros; Lapantim – rapaz ou miúdo irrequieto; Larpar – significa o mesmo que comer;

Pessoas reais, energia genuína

A nova campanha da Goldenergy não conta com atores. Tem como protagonistas quem melhor conhece Vila Real: os vila-realenses. São eles o rosto da campanha, com toda a sua espontaneidade, autenticidade e orgulho. O resultado é uma narrativa que celebra a cidade e toda a região de Trás-os-Montes, criando uma ponte entre tradição e modernidade, entre comunidade local e reconhecimento nacional.

“Participar na campanha ‘Orgulho Local’ foi para mim um verdadeiro motivo de alegria. Ver as expressões tão nossas, como ‘só um cibinho’ ou ‘lapantim’ retratadas nos outdoors das ruas da cidade é um orgulho para todos os vila-realenses. Sinto que esta iniciativa da Goldenergy valoriza a nossa identidade, a nossa forma de falar e de viver, mostrando que as pequenas coisas que nos definem têm, afinal, um significado enorme. É muito bom sentir que uma empresa de referência nacional está enraizada na nossa terra e faz questão de levar o nome de Vila Real cada vez mais longe”, conta Ilda Valente, professora em Vila Real e um dos rostos da campanha.