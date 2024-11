A equipa Trump 2.0: o que pode a Europa esperar e fazer?

Uma equipa de Trumpistas de sempre?

Não exatamente. Os nomes até aqui conhecidos mostram uma combinação de Trumpistas de sempre com alguns sobreviventes do republicanismo moderado. Mas todos tiveram de fazer prova de lealdade a Donald Trump, esse foi claramente o primeiro critério de seleção. Esse foi o teste de lealdade que Nikki Haley e Mike Pompeo falharam. O segundo é claramente uma boa imagem televisiva. Aparentemente, o visionamento de vídeos dos potenciais nomeados era uma das componentes importantes do processo de seleção por Trump. Vários dos nomeados não tem grande experiência, conhecimento ou uma visão para a área que irão tutelar para além de um ou outro tema específico de interesse para Trump, onde estão completamente alinhadas com as suas posições e tiveram uma forte presença mediática.

Por exemplo, a congressista Elise Stefinak tem experiência parlamentar relevante sobre questões externas. Mas a nova embaixadora junto da ONU parece ver a organização sobretudo do ponto de vista da crítica à posição que tem assumido relativamente a Israel. A crítica até pode ter alguma justificação. Embora também seja claro que o atual governo israelita não tem a mínima preocupação com a sua imagem externa na ONU ou em qualquer outro lado. Mas a ONU tem outras missões. A nova responsável do gigantesco Departamento de Administração Interna, ou seja, de Homeland Security, Kristi Noem, não tem nenhuma experiência em segurança interna, é governadora de um dos Estados menos populosos do país, o Dakota do Sul. Tornou-se sobretudo conhecida pela sua devoção a Trump e pelo entusiasmo com a prometida deportação de milhões de imigrantes ilegais. O novo responsável do Ambiente, Lee Zeldin, indicado para Diretor da Environmental Protection Agency – criada, em 1968, por esse perigoso esquerdistas Richard Nixon – até conhece a casa, mas deixou claro que a sua prioridade ambiental será, em linha com Trump, a de promover a extração de petróleo.

Defesa em risco?

O novo responsável da Defesa, Peter Hegseth, que irá gerir um orçamento de 840 mil milhões de dólares e mais de dois milhões de militares, tornou-se conhecido sobretudo como comentador na Fox News, desde 2014. Aí fez da defesa de veteranos como ele o seu principal tema. Não tenho nada contra comentadores televisivos serem nomeados para cargos relevantes, e menos ainda contra a defesa dos veteranos, que é uma causa nobre. Mas é responsabilidade de um outro ministério, o dos Veteranos. Um ministério para o qual Trump, segundo o próprio Hegseth, o terá considerado demasiado inexperiente no seu anterior mandato. Desde então, Hegseth continuou a fazer o que fazia na Fox News. E efetivamente, não se lhe conhecem grandes ideias sobre a Defesa. Nada para além de ter defendido o perdão de soldados condenados por crimes de guerra, que as mulheres deixassem de poder ter funções combatentes e que exista uma purga de generais alegadamente woke, a começar pelo atual chefe máximo das Forças Armadas. Não propriamente uma agenda focada no futuro, num momento de enormes mudanças tecnológicas e competição geoestratégica crescente.