“A minha terra dos sonhos cheira a chocolate”: o que o teatro tem para ensinar às crianças

Catarina Requeijo, encenadora do Boca Aberta e desta “Quem Vai ao Mar”, em cena a 27 de novembro, 4 de dezembro e de 8 a 22 de janeiro, no Salão Nobre do TNDMII, põe a questão de outra forma: “Perguntamos porque é que é importante dar teatro às crianças, mas não perguntamos porque é que temos que lhes dar a fazer exercícios matemáticos. Se com a matemática elas vão desenvolver um raciocínio específico, com o teatro acontece exatamente a mesma coisa, não estamos é habituados a pôr as coisas em pé de igualdade”. No teatro, nas artes plásticas, na dança, em todas as disciplinas artísticas o princípio é o mesmo. É outro tipo de raciocínio, ao qual normalmente damos menos valor. “Vivemos agarrados aos estereótipos do vamos ver se tem boas notas a matemática, e ninguém se preocupa se é bom a educação física. Isso ainda temos que mudar e trata-se de uma questão de educação, não podemos cair na armadilha”, lembra a encenadora.

“As crianças que participam artisticamente são empoderadas”

Há outro estereótipo ainda que associa o teatro dito para a infância a determinados elementos. Tem que ser dinâmico, com muita luz, muita cor, muita ação, e muito ritmo. “Às vezes gosto de trabalhar no oposto disso. Fazer espetáculos que não têm qualquer som, que não têm nada de colorido, nem nada extravagante. Isto porque acho que nunca vamos conseguir ir atrás do ritmo deles. Esta geração tem um ritmo frenético, está exposta a imensos estímulos, portanto, num espetáculo nunca vamos conseguir o ritmo ou provocar a adrenalina de um jogo de Playstation, num computador ou num tablet. Às vezes é o contrário, temos é que ir buscar o tempo de contar uma história”, avança Catarina Requeijo. “Já tivemos espetáculos com muito silêncio. Fizemos há uns anos um espetáculo sobre a morte. Os de três anos não percebiam que aquela personagem morria, os de seis percebiam claramente, os de cinco achavam que tinha desaparecido. A personagem era um escaravelho e na altura em que deixava de falar, todos sabiam que alguma coisa de muito grave tinha acontecido, e havia um silêncio enorme. As crianças compreendiam esse silêncio muito bem, sem ninguém a chorar, sem ser preciso ilustrar o que estava acontecer”, conta.

“O saber artístico traz outra filosofia de vida”, diz Madalena Victorino. “Mais flexível, mais tolerante, mais criativa, mais emocionante. É por isso que em zonas de guerra ou em momentos de grande dificuldade, as artes salvam.” As artes, garante a coreógrafa, agora sediada em Odemira, são um valor acrescentado, atravessam todas os outros saberes e enriquecem. Mais, “as crianças que participam artisticamente são empoderadas desse valor que é a posição artística, um posicionamento aberto, curioso. E a curiosidade não é suficientemente ensinada nas escolas. Trata-se de um mecanismo do nosso cérebro que tem a ver com a motivação de descobrir o que não se conhece e com o entusiamo do saber”.