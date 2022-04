A noite em que Paris não foi uma festa

O representante comercial Thomas está de costas para o ecrã e prefere concentrar-se na sua cerveja. “Não é uma surpresa”, diz ao Observador, a propósito dos resultados. Veio para o bar porque considerou que seria mais interessante do que ficar a fazer “outra máquina de roupa”, mas está resignado e sem entusiasmo pela noite eleitoral. Ao contrário de Carolina, Thomas não tenciona dar o seu voto a Macron na segunda volta: “Que se lixe isto tudo. Não consigo votar em nenhum destes dois candidatos”, afirma.

São as duas posições que os eleitores de Mélenchon e de outros candidatos da esquerda como Yannick Jadot (Verdes) e Anne Hidalgo (Partido Socialista) podem vir a tomar no dia 24 de abril, e que podem ajudar a decidir uma eleição que as sondagens apontam agora como muito mais renhida do que há alguns meses.

São também um sinal da debilidade em que se encontra a fraturada esquerda francesa, com um Partido Socialista moribundo que não foi além dos 1,7% (abaixo de Mélenchon, dos Verdes e dos Comunistas), e que não reconhece Emmanuel Macron como um dos seus. “As políticas dele são direcionadas para as grandes empresas e não para as pessoas”, diz ao Observador um advogado que trabalha para o Ministério do Ambiente do governo de Macron, que prefere não se identificar. “No plano ambiental, é evidente no meu dia a dia que as políticas deste governo não são suficientes, passamos a vida a perder casos em tribunal para as grandes empresas.” Perante este cenário, nem o facto de a alternativa a Macron poder ser a extrema-direita de Le Pen assusta este eleitor de esquerda: “Acho que vou votar em branco. Já votei nele em 2017 e desiludi-me demais, não vou repetir o erro.”

“Não daremos nenhum voto à senhora Le Pen”. Mélenchon diz que não quer Le Pen, mas não diz se quer Macron

Dois minutos depois destas declarações, Yannick Jadot dos Verdes discursava na televisão a pedir aos seus eleitores que apoiassem Emmanuel Macron. Neste bar, porém, apenas um rapaz aplaude, sozinho, tal afirmação. A resistência a Macron é palpável na sala.

A resistência a Marine Le Pen, porém, é ainda maior. Quando a líder da União Nacional aparece no ecrã televisivo, cerca de uma hora depois da divulgação das projeções, a audiência no Le Bar Commun não está pronta para lhe dar qualquer benefício da dúvida. “Tenho esperança de ser a força que reformará este país”, diz a candidata. “Pfffffff”, ouve-se na sala, som que será repetido quando Le Pen mencionar a “fraternidade” francesa. Quando a líder da União Nacional apela a “todos os que não votaram em Macron” para se juntarem a si, a sala irrompe em vaias. A esquerda parisiense não quer Macron, mas sente-se ofendida com a possibilidade de Le Pen pensar que pode contar com o seu apoio.