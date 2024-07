A nova teoria da relatividade: o dia em que Simone voltou atrás no tempo, fintou a gravidade e regressou a um espaço que sempre foi seu

Enviado especial do Observador em Paris, França

Houve aquela que alguns não tiveram receio em apelidar de “Corrida do Século” na final dos 400 livres da natação com Ariarne Titmus, Summer McIntosh e Katie Ledecky que confirmou a passagem de testemunho para a nova rainha australiana. Houve também a grande decisão no râguebi de sevens, com França a quebrar o domínio de Fiji. Houve ainda a estreia da coqueluche da Aldeia Olímpica com um dos maiores de todos os tempos, Carlos Alcaraz e Rafa Nadal. Mas não, os Jogos Olímpicos ainda não tinham realmente começado, nem naquela parte antes da cerimónia de abertura, nem depois dessa noite para a história no Sena. Era agora que se ouvia o tiro de partida. Um tiro insonoro mas demasiado audível. Um tiro que se sente mas não se vê. Um tiro que há muito desafia a teoria um dia explanada por Isaac Newton. Era o dia de Simone Biles.

Se dúvidas existissem em relação a isso, depois daquilo que fomos percebendo em relação à Aldeia Olímpica onde todos querem tirar uma fotografia com Carlos Alcaraz (também porque o espanhol que ganhou Roland Garros e Wimbledon nunca diz que não) mas todos querem sobretudo ver Simone Biles, a autêntica romaria através das linhas 6 e 14 do metro até à Arena Bercy não deixava dúvidas. Shelly, de sete anos, trazia na mão a sua Minnie de peluche versão M, que nos seus braços se tornava versão XXL, e era uma das centenas de pessoas que uma hora antes do arranque do primeiro grupo de qualificação rumava ao recinto. A mãe, de Dallas, falava com outra norte-americana, de Boston. “Estivemos na Disney, viemos ontem para a cidade. Não pensávamos vir aos Jogos mas ela queria tanto ver a Simone…”, explicava. E veio à outra Disney.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Por norma, aquilo que mais se vê a caminho de qualquer recinto de Paris-2024 são adereços de França. A cara pintada com uma pequena bandeira já se está a tornar um clássico mas há camisolas, aqueles chapéus com um galo que bate palmas, pequenas bandeiras. Este domingo, houve uma invasão dos EUA. A invasão de adeptos comuns como a família de Shelly, a invasão da entrada destinada a hospitality com vários autocarros de bilhetes que vêm dos principais patrocinadores da competição, a invasão até de gauleses que pareciam na sua cabeça as mesmas cores mas com umas estrelas brancos em fundo azul entre listas vermelhas e brancas. Por um dia, todos eram Team USA, aquela potência que gera sempre sentimentos distintos. E havia até uns toques de espectáculo versão norte-americana num dos palcos mais sagrados desta edição dos Jogos.

A Arena Bercy é imponente em tudo, daqueles espaços que só fica pequenino perante os 142 centímetros de gente divina de Simone Biles. Pelos corredores há algumas imagens de quem já brilhou ali. Madonna, Teddy Riner, Maroon 5 por exemplo. Na zona dos bares, no tal toque american, vendem-se refrigerantes ao copo (por uma questão de sustentabilidade, esta edição dos Jogos não cede garrafas, sendo que o copo pode ficar como recordação ou ser devolvido com os dois euros a mais de volta), pipocas para quem quer ter um pouco do seu país por umas horas ou baguettes para quem arriscar vestir uma pele mais parisiense. Há camisolas com o nome de Biles, há mochilas com a imagem de Biles. “Simone”, como todos a tratam. Ela está no meio de nós apesar de chegar apenas no segundo de cinco grupos que fariam a qualificação na ginástica.

Entre as milhares de pessoas que enchiam a Arena Bercy desde início, há pequenos focos de adeptos da Team GB da Grã-Bretanha, da Roménia, do México. São elas que estão em ação. Ainda assim, todos são por todos. Nos momentos altos, quando existe uma performance melhor numa das quatro rotações como aconteceu com a britânica Rebecca Downie nas paralelas assimétricas. Nos momentos baixos. Sobretudo nos momentos baixos. Paris quer recentrar o seu papel no mundo, a modalidade de Biles (outro nome para dizer ginástica) torna-se o centro do mundo. Aqui não há rivalidades, não há adversárias. Sim, é uma competição onde cada uma tenta ser a melhor mas aquelas que caem, literalmente, não são esquecidas. Pelo contrário. Foi o que aconteceu com Ruby Evans nas paralelas assimétricas. Foi o que aconteceu com Caitlin Rooskrantz na trave. Foi o que aconteceu com a mexicana Natalia Escalera, que após cair recebeu assistência e não voltou.

Os aplausos são um abraço de compaixão. De fraternidade. De reconhecimento. Num local onde tínhamos as quatro estações em meros 30 segundos (inverno na bancada de imprensa, verão nos corredores, outono no exterior à sombra, primavera nas zonas com sol), não havia momentos frios entre tanto calor.