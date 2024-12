A perfeição é ponto assente

Sendo uma das casas mais antigas da Avenida da Liberdade, testemunhou a transformação destes mais de 550 metros de extensão ao longo das últimas quatro décadas. Hoje, rodeada de conceituadas marcas internacionais, a primeira loja Rosa & Teixeira (já que há uma segunda, no Porto, desde 1988) distingue-se pela matriz portuguesa, mas também pela tradição, pela atenção ao pormenor e pelo atendimento.

No piso de entrada, conhece-se a coleção da marca, que combina peças com a curadoria Rosa & Teixeira com outras fabricadas pela própria marca, sempre entre Portugal e Itália. Dos fatos clássicos às peças mais descontraídas de sportswear, a excelência está presente nas texturas, nas cores e nos acabamentos. O mesmo se pode dizer dos acessórios – não faltam botões de punho, lenços e gravatas, mas há também pulseiras, sapatilhas, boinas, chapéus de chuva ou mochilas. A experiência do primeiro piso torna-se completa no espaço dedicado à perfumaria onde, além de dezenas de referências internacionais, há duas fragrâncias Rosa & Teixeira de edição limitada para descobrir (são pouco mais de mil unidades).

No andar de baixo, a alfaiataria ganha protagonismo. Na primeira sala, dedicada a festas e cerimónias, escolhem-se os cortes, as cores, os padrões e os tecidos dos fatos. Mais à frente ficam as oficinas, que se dividem em três: há um ateliê de camisas, com uma especialista que produz todas as peças que dali saem; outro espaço dedicado a ajustes, com seis costureiros que prestam apoio a todas as outras áreas da Rosa & Teixeira, customizando e adaptando as peças aos clientes; e por fim, a maior e mais simbólica sala, onde a magia da alfaiataria acontece.