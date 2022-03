A primeira criança a morrer. Os órfãos traumatizados. E a ira dos médicos no Hospital Pediátrico de Kiev

“Os doentes acordam confusos e estupefactos, a tentar perceber como é que um míssil entrou nas vidas deles”, conta Yurii. “Isto provoca um grande trauma psicológico, que os vai acompanhar no resto das suas vidas”.

E o diretor do hospital fala em crianças que perderam os olhos e o nariz, mas o caso que mais o emocionou foi o de uma menina de 6 anos que viu morrer a mãe quando um míssil atingiu a sua casa. A criança sobreviveu com ferimentos e agora, no hospital, todos os dias desenha um coração dedicado à mãe. Com nuvens por cima.

Vova, 13 anos, viu morrer o pai e já foi submetido a três cirurgias

Tem um curativo que lhe cobre quase toda a parte esquerda do rosto. Está sentado na cama a jogar no telemóvel, com um carregador portátil, sumos e um rato de peluche. Vova, um rapaz de 13 anos, é mais um dos jovens sobreviventes da guerra aqui internados.

Seguia de carro para a estação de comboios de Kiev no dia 26 de fevereiro, juntamente com os pais, a tia, uma irmã, um amigo da mãe, o cão e o gato da família. Apesar do recolher obrigatório, passaram dois checkpoints, mas ao terceiro começou um tiroteio que crivou o carro de balas e atingiu todos os ocupantes.

O pai morreu logo no local. Vova foi transportado de urgência para o hospital com ferimentos no pescoço, na coluna e numa perna. Já foi submetido a três cirurgias, restauraram-lhe a dentição, mas ainda não conseguiu voltar a andar.