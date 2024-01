O ano em que se assinalam cinco décadas da Revolução é também um ano de renovada discussão em torno do papel do jornalismo em Portugal. Numa altura de muita perturbação no setor, com dificuldades em vários grupos de comunicação (como a crise na Global Media), a importância da imprensa livre numa sociedade democrática volta a ser tema de debate.

É na semana em que decorre o 5.º Congresso dos Jornalistas que é publicado o livro “25 de Abril: A transformação nos media” (Tinta da China). O autor é Mário Mesquita, jornalista e professor universitário que morreu em 2022 e a publicação póstuma teve coordenação do professor Pedro Marques Gomes e da investigadora Cláudia Henriques. O livro procura servir como registo histórico de um período de viragem na imprensa nacional, olhando para as transformações que se abateram sobre a imprensa no imediato pós-25 de Abril e a forma como se consolidaram, estabilizaram, esbateram e foram sendo lembradas nas décadas seguintes.

