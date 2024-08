Acesso ao Ensino Superior. Número de colocados em Medicina é o mais alto de sempre, mas as notas baixaram

Na lista de 10 cursos com nota de entrada mais alta encontramos dois de Medicina — e ambos no Porto, na Faculdade de Medicina e no o Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar. Os dois cursos surgem em 8.º e 9.º lugar, respetivamente.

Em comparação com o ano anterior, Medicina foi ultrapassada — não só porque as notas dos colocados em Medicina baixaram, mas também porque as médias de entrada das Engenharias subiram. Em 2023, a segunda nota mais alta era de Medicina, no Instituto Abel Salazar. E havia ainda um terceiro curso, da Universidade do Minho, com lugar no top 10.

Menos colocados em Enfermagem

Olhando para toda a área da Saúde, onde se incluem cursos como Terapia Ocupacional, Fisioterapia e Enfermagem, houve 7.021 colocados nesta primeira fase de acesso ao Superior.

Só no curso de Enfermagem o número de candidatos admitidos foi de 1.948 (3,90% dos colocados). A nota mais baixa de entrada foi de 11,20 valores, no Instituto Politécnico de Portalegre. Já a nota mais alta foi 15,55 valores, na Escola Superior de Enfermagem do Porto. Para a segunda fase sobram apenas 64 lugares (22 dos quais no Politécnico de Bragança, para entrar no segundo semestre).

Este ano, contudo, há menos colocados em Enfermagem. No último ano, foram 1.998 os candidatos admitidos, sendo que havia apenas menos 15 vagas (2.000). Nesse ano sobraram apenas dois lugares para a segunda fase (uma vez mais no Politécnico de Bragança).

Foram divulgados às 00h01 de dia 25 de agosto, domingo, os resultados da primeira fase de candidaturas no site da Direção-Geral do Ensino Superior, mas o processo não fica por aqui. A segunda fase de candidaturas começa já esta segunda-feira, dia 26 e decorre até 4 de setembro.