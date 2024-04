Adeus benji price, olá João Maia Ferreira: "Porque é que não posso usar o meu nome para rimar em cima de um beat dos anos 80?"

O processo tem vindo a acontecer ao longo do último ano, mas materializa-se cada vez mais, agora que se aproxima o primeiro álbum em que o músico natural de Torres Novas assume o nome próprio. O Lobo Um Dia Irá Comer a Lua chega nos próximos meses e esta sexta-feira, 19 de abril, é a vez do segundo single. Depois de partilhar Gárgulas com Conan Osíris, desta vez convocou Alex D’Alva Teixeira para Impala.

Deu-se a conhecer no rap como benji price, mas João Maia Ferreira pretende ser cada vez mais livre. De géneros musicais e de cânones, de egos e normas, de expetativas e categorias. Está numa jornada de procura de uma autenticidade que se começa a revelar na sua música — cujo espetro se tem vindo a expandir, com sonoridades eletrónicas ou indie rock a entrarem definitivamente na sua palete de tons — como mostrou na versão de Saber Amar, no recém-lançado álbum de tributo aos Delfins.

Em primeira mão para o Observador, João Maia Ferreira abre o jogo e explica o que o levou a abdicar do seu nome artístico e o que podemos esperar do novo álbum.

“O rap é uma cultura muito competitiva e tóxica”

Estávamos em 2017 e o mundo do hip hop em Portugal estava prestes a mudar. ProfJam inaugurara a sua nova editora, intitulada Think Music, no ano anterior, com a sua Mixtakes. E a profecia de se tornar o “prof dos putos da nova gen”, como já havia imortalizado em 2013 no tema Mambo Nº1, com Mike El Nite, estava à beira de se concretizar.

Uma das figuras que apareceram nesse ano de 2017 oriundas do covil da Think Music — editora e coletivo vanguardista, de ouvidos postos no que de mais fresco se fazia no rap norte-americano, por oposição ao muito tradicional e conservador rap português — foi precisamente benji price.

Totalmente desconhecido, sem dar a cara nem contexto, destacou-se logo pela maneira fluida e original como conjugava as palavras, com muitos anglicismos pelo meio. O primeiro tema, 40 Oz. Freestyle, um rascunho entretanto apagado do catálogo, talvez não fosse para todos os ouvidos, é certo — mas era impossível não reconhecer a qualidade da escrita e a forma disruptiva como os versos eram apresentados. Nunca tínhamos ouvido nada assim em português.