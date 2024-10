“Não queria chatices, queria estar sentada, queria estar descalça": o "reEncanto" de Mayra Andrade

Cinco anos após Manga, Mayra Andrade prepara-se para apresentar um novo disco. É um projeto paralelo aos seus trabalhos de originais, um registo ao vivo que assinala a tour especial que tem estado a fazer ao longo dos últimos dois anos. reEncanto chega a 11 de outubro e é um disco gravado em dois concertos na Union Chapel, em Londres, no Reino Unido.

Esta digressão foi feita apenas com a voz de Mayra Andrade e a guitarra de Djodje Almeida, músico que nos habituámos a ver a acompanhar Dino D’Santiago ou Slow J. Para o alinhamento, Mayra Andrade abdicou de alguns dos seus êxitos e escolheu apenas canções da sua autoria, dos vários discos que compõem a sua discografia, para as apresentar de forma nua e crua, despidas da instrumentação original e das muitas camadas sonoras.

O resultado, como descreve a cantora cabo-verdiana de 39 anos em conversa com o Observador, é um “disco para ficar”. “Está fora da minha cronologia discográfica, está fora do tempo, é para deixar um registo para a posteridade.” Ao mesmo tempo, serve para afirmar a sua maturidade artística, para a posicionar definitivamente como uma autora dos novos cânones e standards da música tradicional cabo-verdiana — com um pé nas sonoridades urbanas e pop da música global contemporânea.

Uma gravidez que serviu como epifania

reEncanto é um projeto que, acima de tudo, nasce com a gravidez de Mayra Andrade. “No momento em que estava a gerar uma vida dentro de mim, senti uma necessidade de estar neste aconchego, nesta intimidade com o público, e de me despir desses arranjos todos e de apresentar canções que haviam já nascido de mim ou, nalguns casos, em colaboração com outros. E quis apresentá-las de forma despida, nesta coisa muito íntima e pura que tem outra força e poder.”

Mayra Andrade descreve o momento em que se apercebeu de que queria apresentar as suas canções desta forma como uma “epifania”. Embora tivesse este registo de voz e violão no início da sua carreira, quando era muito nova, nos anos 2000, nunca se tinha apresentado perante o grande público neste formato.

reEncanto começou por ser uma série de quatro concertos em Portugal. “Não queria chatices, não queria apanhar aviões, queria estar sentada, queria estar descalça porque me doíam os pés. O reEncanto nasceu para suprir o desejo de uma grávida, que também é compositora e artista, tem uma sensibilidade e achou que ela precisava de um palco para se expressar e para ser partilhada.”

Depois, à medida que ia fazendo os espetáculos, sentiu a vontade de partilhar esta performance com outros públicos, noutros dos países onde tem atuado com regularidade ao longo dos anos. Foram marcados perto de 15 concertos e, eventualmente, a cantora cabo-verdiana decidiu gravar um disco ao vivo nas duas atuações na Union Chapel. Não é um best-of da tour, mas antes “o registo de um momento”. E só faria sentido assim, tendo em conta o quão distintos foram todos os concertos.

“Cada concerto foi uma experiência e uma viagem só. Pode ter uma cor laranja, lilás, vermelha… Foi diferente a cada um, por causa da minha energia naquele dia e da energia do lugar. Então, por uma questão de coesão, nunca pensei em gravar vários concertos. E apostámos naqueles porque a Union Chapel é conhecida por ter uma acústica incrível. E ser recebida numa igreja para este momento de partilha com o público… Logo no soundcheck percebemos que aquilo iria ser especial, já havia uma magia. Depois, estava enquadrado no festival de jazz de Londres, que fez o anúncio e esgotou logo, com muitos meses de antecedência. Anunciaram uma segunda data e também esgotou logo. Portanto, aquilo dá-te uma perceção de que as pessoas estão muito à tua espera, muito ansiosas pelo teu concerto.”

A sensibilidade e a emoção que marca uma fase da vida

Mayra Andrade tem hoje uma filha com um ano e meio, mas já era mãe durante o período da gravidez. Nessa fase, sentiu-se mais sensível do que nunca, e essas dimensões emocionais que até então lhe eram desconhecidas foram transportadas diretamente para o palco durante esta tour.

“Sinto que a minha filha participou ativamente na minha música, porque a sensibilidade de uma mulher grávida é algo que está completamente inacessível aos outros. É uma super-mulher em termos de energia, de conexão. Tudo aquilo que era preciso para este projeto. E não tenho dúvidas de que a minha própria voz ganhou algumas camadas, porque ela está diretamente ligada às minhas emoções. Durante a gravidez, mas também depois de parir. Considero-me uma cantora que sempre cantou com a sua emoção, com a sua verdade, mas tenho de agradecer à minha filha porque fez-me chegar mesmo a outro nível. Tenho a grande sorte de ter tido a minha filha no momento da minha carreira em que me posso permitir a viajar com ela. Ela fez a tournée toda de 2023, com seis meses já estava na estrada comigo.”