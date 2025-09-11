“Adilson”, a ópera crioula de Dino D’Santiago: “Nossos corpos também são pátria”

“Quando acontece uma coisa destas num espaço como este, parece que chega a consagração e o reconhecimento real das milhões de histórias que existem. São as senhoras que estão aqui em baixo a trabalhar, que saem de casa às cinco da manhã para trabalharem nas casas das outras pessoas, as que estão a servir num evento, as que estão na cozinha ou na copa… Estas histórias existem, a toda a hora, à nossa frente. Só que, se não existe algo que te possa pôr em contacto com aquela pessoa, tu nunca vais reconhecer aquilo. Se não te toca, tu não vês. A empatia real e profunda que nos toca mesmo no coração e no espírito, que é difícil de explicar a quem não lá está, só mesmo com uma ópera”, acredita o artista.

Dino D’Santiago é o encenador e o autor do libreto, embora tenha partido de um texto do dramaturgo e jornalista Rui Catalão, intitulado Serviço Estrangeiro, numa mediação feita pelo encenador, programador e fundador da BoCa, John Romão. As canções originais também são de Dino, que trabalhou com o músico e produtor Djodje Almeida, um dos instrumentistas que se apresentam em palco, tal como o percussionista Iúri Oliveira, que também revela a sua faceta de ator, puxando um carregado sotaque às suas raízes angolanas. As composições foram arranjadas por João Martins, tendo cabido a Martim Sousa Tavares o papel de diretor musical.

“Isto é uma ópera com uma orquestra clássica no fosso, com recitativos, com texto falado, recursos que o Mozart e o Bach usavam… Continuam vivos e o Dino fazia questão de que isto fosse, de facto, uma ópera”, explica o maestro ao Observador. “E é engraçado porque traduz a linguagem do Dino, que é sinfónica — os ritmos, a estética — para a linguagem de orquestra. Isto vai ser feito com quatro orquestras diferentes [consoante a cidade], é um verdadeiro buffet de orquestras, e tenho a certeza de que as quatro vão gostar muito deste projeto, porque este estilo de música mexe com toda a gente. Mesmo quando a orquestra não toca e só há um riff de guitarra, os músicos estão todos a mexer-se e é muito bom podermos tocar uma morna, para não serem sempre valsas”, diz, sobre um espetáculo que conjuga o erudito e o popular no mesmo palco, procurando também quebrar barreiras nesse sentido.