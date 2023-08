“Dormi pouco.” O padre José Conde admite logo à partida que esta Missa de Envio tem o desafio adicional de ser celebrada com poucas horas de sono, depois da Vigília da noite de sábado. Na terceira fila a contar do palco, este sacerdote basco prepara-se para a cerimónia que vai encerrar a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) de Lisboa, ajeitando a casula branca de três riscas — verde, dourada e vermelha.

A dois passos dele, outros sacerdotes começam a abrir uns caixotes de plástico azul, onde estão os cálices e as píxides que vão ser usados para guardar o vinho e as hóstias da comunhão. Das colunas sai música — já não tão animada como a que o Padre Guilherme Peixoto, conhecido Padre DJ, passou pouco antes —, e os vários sacerdotes que se sentam naquele lado esquerdo do palco vão vestindo os paramentos e tirando selfies. Para a maioria, será a primeira vez que vão ver tão de perto o Papa Francisco.

