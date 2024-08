Água da torneira foi contaminada por esgotos e deixou nove pessoas doentes em Setúbal. Moradores acusam autarquia de ter demorado a avisar

Nove moradores do Vale de Mulatas, uma zona situada no concelho de Setúbal, queixaram-se de problemas gastrointestinais depois de beberem água da torneira imprópria para consumo. Tudo aconteceu depois de uma rutura na rede de água potável ter coincidido com o aparecimento de uma fissura numa conduta de esgotos, o que levou a fugas de líquidos sujos do esgoto para a canalização comum.

Na semana passada, foram vários os moradores a queixarem-se de que a água saía da torneira turva e com um cheiro “nauseabundo”, “a esgoto”. Depois de diversas queixas, as entidades competentes garantem que desde esta segunda-feira a água já está própria para consumo. Mas ao Observador os moradores criticam a falta de informação transmitida nesse período e a forma como a situação foi gerida.

“Não quero que surjam dúvidas de que a água que temos nas torneiras é segura. Mas o que nos parece é que não há plano de contingência nestas situações ou, se há, alguma coisa falhou”, diz ao Observador uma moradora, que pediu para não ser identificada. A mesma descreve que os residentes do Vale de Mulatas pouca informação receberam, à exceção de quatro mensagens breves e respostas vagas dos técnicos que se deslocaram para resolver o problema.

Outra moradora, de 80 anos, conta como ficou doente após o consumo de água. “Acidentes acontecem. Agora, há os que são cuidadosos e querem resolver a situação e os que não ligam e querem empurrar com a barriga“, diz, descrevendo que ficou “num estado deplorável” e teve de ser assistida no hospital.

Ao Observador os Serviços Municipalizados de Setúbal (SMS) — entidade gestora do abastecimento de água naquela zona — garantem que todos os moradores foram contactados logo que o problema foi detetado e que foram feitos todos os possíveis para resolver a situação o mais rapidamente possível. Já a Câmara Municipal de Palmela, que tem um protocolo para o fornecimento de água na rede em alta ao Município de Setúbal, que abrange o Vale de Mulatas, garante também que o problema “foi prontamente identificado e resolvido”.

Água das torneiras veio “turva e com cheiro a esgoto”

O caso aconteceu numa zona de moradias, onze no total, situadas em Setúbal, muito perto da fronteira com Palmela. Tudo começou com a tal rutura na conduta de abastecimento local. Mas sobre a data há discórdia. Os moradores garantem que aconteceu na quarta-feira, 31 de julho. Já o município de Palmela diz que foi no dia seguinte.

“Na quinta-feira passada, dia 1 de agosto, verificou-se uma rutura numa conduta de abastecimento nessa zona, com intervenção de reparação por parte do Município de Palmela”, começa por explicar a autarquia, esta semana, numa resposta escrita ao Observador. “No decorrer da reparação, verificou-se que o coletor de águas residuais existente próximo da conduta de água possuía uma fissura, o que originou derrame da água residual“, acrescenta.

Ao Observador, a moradora de 80 anos, que também pediu anonimato, diz que na quarta-feira passaram o dia praticamente sem água. “Notei que só tínhamos um fiozinho de água. Como acontece muitas vezes, fica pouca água a correr. Foi o dia todo assim”, descreve. À noite, acrescenta, já havia água, mas vinha “barrenta”. “Já aconteceu haver uma rutura e, depois de reparada, a água, por estar parada nos canos, vir com alguma cor. Portanto, aceitámos aquilo como sendo natural. Fizemos a nossa vida normal e utilizámos a água para aquilo que precisávamos“, diz.