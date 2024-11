Ainda vivemos na divina tragédia de Father John Misty?

Toda a vida de Tillman desde que saiu debaixo das asas dos pais parece ter sido um esforço (consciente ou inconsciente, nunca saberemos e não sabemos se ele sabe) para contrariar a educação paternal – ou um impulso fazer tudo aquilo que lhe foi vedado: álcool, drogas, música subversiva, promiscuidade (pelo menos até se casar, facto que está na origem de I Love You, Honeybear) e uma constante necessidade de provocar, já para não falar do comportamento de arruaceiro.

Mas ninguém escapa a si mesmo e por trás da fachada, quando lemos as letras das canções ou passamos ao lado das boutades que ele diz nas entrevistas e lemos nas entrelinhas, está muito complexo de culpa cristão e uma necessidade de indagação incomum. O rebelde tem consciência de que é rebelde – e em Mahashmashana, na maravilhosa I Guess Time Makes Fools Of Us All, ele fala sobre essa terrível arma que nos é apontada, chamada tempo, e que nos altera para sempre, não nos permitindo (e isto já é uma interpretação minha) ser eternamente o palhacinho que se protege do mundo através das piadas e recorrendo a substâncias que nos impedem de sentir – e Misty faz este exercício usando uma espécie de aparentado de disco-sound, que lembra os Bee Gees da má fase e, um pouco, o Stevie Wonder mais funky.

Em Summer’s Gone, balada ao piano com violinos em fundo, sente-se esse clima de fim de festa, de quem procura aceitar que se calhar já não é o jovem com pinta que pode dizer tudo e tudo lhe será desculpado, sente-se esse peso quando ele diz “When against your will comes wisdom / And 40 more years left ahead”.

[o vídeo de “Screamland”:]

Isto pode ser a crise de meia idade de Joshua Michael Tillman, mas é tremendamente verdadeiro: ninguém (ou pelo menos ninguém de entre aqueles que viveram um pouco à margem do que a sociedade define como comportamentos aceitáveis) pediu para ser responsável, para entender melhor os padrões do mundo, para ficar ligeiramente cínico, para encolher os ombros perante mais uma desgraça, simplesmente já se viu muito mundo, outros rapazes com pinta apareceram, já não é a ti que as raparigas desejam e as festas podem continuar a ser muito divertidas, mas a música está demasiado alta e amanhã a ressaca será como uma pequena morte.

Não vou dizer que ninguém ouvirá Mahashmashana, porque Misty já chegou àquele estádio da carreira em que tem os seus fãs, gente suficiente para (por exemplo, em Portugal) encher um par de Coliseus, mas o tempo em que ele fazia raparigas tirarem os soutiens já passou – elas agora estão com 40 e muitos, 50 anos, e já pensam duas vezes antes de serem espontâneas porque “I guess time makes fools of us all”.

Mas seria uma pena se este Father John Misty com um pouco menos de máscara, um pouco menos de maquilhagem, um pouco mais honesto, um pouco mais sincero, a assumir as dores que deveras sente, não fosse ouvido, pelo menos na meia dúzia de canções de eleição que o disco encerra. Mas, como ele próprio sabe, o tempo faz de todos patetas e se calhar este já não é o tempo dele.