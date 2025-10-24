Almoços e jantares, combustível e até um soutien. Como Jaime Madureira usou 53 mil euros que desviou dos bombeiros do Porto

As trabalhadoras acataram as ordens do homem agora com 73 anos. “Durante o final de 2014 e o início de 2015, foram entregues quantias em numerário ao arguido, em montante não concretamente apurado”, lê-se no acórdão a que o Observador teve acesso. A partir daí, uma secretária começou a escrever numa tabela todos os valores que entregou a Jaime Madureira.

Apesar de se ter separado há 14 anos da mãe de Fernando Madureira, colocando fim a um casamento de 37 anos, mantém uma relação cordial com a ex-mulher “em torno de assuntos que envolvam” os três filhos. Desde que ‘Macaco’ está preso que o antigo casal se junta para visitar o filho mais velho.

O registo dos anos seguintes foi esclarecedor para o tribunal. Apesar de receber apenas uma pensão pelo trabalho como revisor da CP, Jaime jantava regularmente em restaurantes, churrasqueiras e tascas. Entre 2015 e 2017, comeu por oito, 70 ou até 360 euros — sobretudo em estabelecimentos no Grande Porto, mas há também refeições na Mealhada ou em Mirandela.

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“Assim, no triénio 2015-2017, Jaime de Almeida Madureira fez sua a quantia de 24.807,35 euros dos bombeiros com gastos em restaurantes assinalados, essencialmente com refeições de almoço e jantar, sem autorização e sem qualquer conexão com a representação da RAHBVP”, refere o mesmo acórdão.

Mas as refeições que fazia não era o único destino que dava aos fundos da associação de bombeiros de que se foi apropriando. No mesmo período, Jaime aproveitou a sua posição como presidente para ir ao supermercado comprar um pouco de tudo — desde comida a itens de higiene pessoal — e para abastecer os seus dois carros.

“Jaime Madureira agiu (…) bem sabendo que a RAHBVP era uma associação de utilidade pública administrativa, de fins não lucrativos, que as funções de presidente que desempenhou eram de cariz voluntário, social e não remuneradas. (…) Agiu livre, deliberada e conscientemente, bem sabendo que a sua conduta era proibida e penalmente punida”.