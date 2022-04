Álvaro Siza Vieira, 30 anos depois do Pritzker: "Há muitos melhores do que eu. Ai de mim quando a dúvida já não existir"

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Esta entrevista é sobre o quê? Sobre mim? Mas eu já sou um assunto velho”, diz a sorrir, enquanto percorre lentamente um ateliê silencioso com as paredes repletas de desenhos, mesas cheias de maquetes e janelas com vista para o Douro. Na sua sala, Álvaro Siza Vieira tem uma mesa comprida com um cinzeiro a transbordar de beatas, latas com canetas e tesouras, uma lupa, uma calculadora e vários dossiês cheios de desenhos e esquiços, há molduras e tábuas de madeira pousadas no chão e rolos de papel encostados junto à porta. “Antes de me sentar, vou só buscar água e tabaco porque isto parece que vai ser demorado.”

Regressa sem pressa e fala do tio que o ensinou a desenhar no colo, da casa da sua infância em Matosinhos, do pai com quem era muito difícil zangar-se, das férias de família em Espanha ou da descoberta de Gaudí. Queria ser escultor, comprava barro e até fazia pequenas figuras, mas a arte de projetar edifícios prevaleceu, tanto no papel como na vida. Recorda então o curso improvável, a influência de arquitetos como Fernando Távora, os primeiros trabalhos e a falta de confiança que garante ainda hoje ter.

Explica como o que desenha, às vezes até sentando na cama com preguiça matinal, é sempre o reflexo do seu olhar, que pisca com uma curiosidade de menino, e de como a esferográfica e o papel se tornaram também um vício, um remédio e uma cura.

Siza fala olhos nos olhos, é um diplomata que não conhece a rigidez ou as palavras mais abruptas, tem um sentido de humor subtil e delicado e parece pensar em cada palavra que diz com uma ponderação visível para lá da nuvem de fumo do tabaco. Entre goles de água, vai também gesticulando o que o aborrece, como o estado atual de uma profissão “asfixiada” e em “agonia”, a reabilitação urbana ou a falta de iniciativa política para tornar a arquitetura acessível a todos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Aos 88 anos, aquele que foi o primeiro português a ganhar um Pritzker não se sente um dos melhores, muito menos o melhor, relativiza os prémios, considera-os circunstanciais, e acha os elogios um exagero. Nunca se deixou deslumbrar e continua a ver-se como um homem igual a tantos outros, mesmo não o sendo. Garante que teve mais obras que correram mal do que as que correram bem, mas delas ficam apenas as memórias e as dúvidas, sempre as dúvidas.

Tem edifícios espalhados por dezenas de países e o seu traço, aparentemente simples, tornou-se inconfundível, assim como o seu respeito pelo lugar e o seu diálogo com o tempo. Modernista, poético e intuitivo, assim é Siza Vieira como arquiteto, aquele que se senta à mesma mesa todos os dias, mesmo no silêncio dos fins de semana. “Enquanto estou a trabalhar, estou bem.” A sua vida funde-se e confunde-se com o trabalho e para o resto do mundo ainda bem que assim é.

Enquanto olha serenamente pela janela o rio e algumas nuvens — afinal é la fora que o seu legado acontece — toca um telefone. Tira do bolso um telemóvel com teclas e diz imediatamente: “Não tenho outro porque não sou de grandes máquinas, elas estragam-se sempre nas minhas mãos.” Nessas mãos, enrugadas pelo tempo, cabem apenas desenhos, ideias e saudade. Viúvo e com dois filhos, Álvaro Siza Vieira tem o corpo frágil, tem dores, mas no discurso mostra lucidez, inteligência e muita pronúncia do Norte.

Garante não ter medo da morte, apesar de pensar nela várias vezes, confessa que gostava de morrer a dormir e se possível sem sofrer e com um belo sonho. Não se considera um homem feliz, mas falar de arquitetura sem mencionar o seu nome será sempre uma infelicidade.