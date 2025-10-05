A invasão e a destruição da embaixada de Espanha em 1975

Em finais de Setembro de 1975, tinham decorrido apenas 18 meses desde a morte do primeiro-ministro espanhol, Carrero Blanco, num terrível e brutal atentado reivindicado pela ETA, onde o seu carro foi projetado mais de 30 metros no ar, aterrando no telhado de um edifício, em pleno centro de Madrid. Apenas um ano antes, outro atentado, uma bomba colocada num restaurante, a Cafetería Rolando, junto à sede da polícia, matou 13 pessoas e feriu mais de 70. Entre os cadáveres, um empregado de mesa, um cozinheiro, uma professora, um reformado, uma estudante, dois casais em lua de mel, um funcionário dos caminhos de ferro, uma funcionária administrativa dos arquivos da polícia. Havia apenas um inspector de polícia na lista das vítimas mortais. Foi o primeiro de vários atentados indiscriminados da ETA. Como faria vezes sem conta no decurso da sua violenta e trágica história.

Já o ano de 75 não tinha sido muito diferente: cinco guardas civis, dois agentes da polícia e um autarca foram mortos. Ainda que nos anos seguintes, já em democracia, os assassinatos tenham um crescimento exponencial, a ETA tinha-se tornado uma organização muito violenta, o que tinha endurecido drasticamente a reacção do regime franquista face ao terrorismo. Franco, com 82 anos, tinha uma saúde frágil e Juan Carlos de Bourbon já tinha sido proposto para o suceder como Rei. As perspetivas de abertura do regime pareciam cada vez mais claras, mas ainda não totalmente irreversíveis.

O tribunal militar de Burgos condenou à morte três membros da FRAP (Frente Revolucionária Antifascista e Patriótica), organização terrorista de extrema-esquerda, criada em 1971, responsável por vários atentados, dos quais tinham resultado a morte de cinco polícias de trânsito e um guarda civil.

Na mesma sentença, foram ainda condenados à morte dois membros da ETA, organização cuja história dispensa, infelizmente, apresentações: Juan Paredes, o Txiki, condenado pelo assalto a uma agência do Banco Santander do qual resultou a morte de um guarda civil e envolvido em vários sequestros, e Ángel Otaegui, conhecido como Azpeiti ou Caraquemada, acusado de matar à queima-roupa um outro agente da Guarda Civil.

Estas condenações estiveram envoltas em polémica, pela rapidez da sentença e por se ter discutido se a aplicação da pena capital seria por garrote ou por fuzilamento, como veio a acontecer. A pena de morte já não se aplicava na Europa, desde a II Guerra, nas democracias ocidentais. A França ainda a aplicou em 1977, mas Portugal já a tinha abolido há cerca de 100 anos.

A aversão ao regime franquista e uma certa tolerância e permissividade existente à volta do fenómeno, ainda recente, do terrorismo de extrema-esquerda, eram os ingredientes para a criação de uma enorme contestação internacional. As ações e os protestos contra Espanha tinham começado em finais de Agosto, não apenas em Portugal, mas em toda a Europa, desde que tinha sido conhecida a sentença. O anúncio da condenação à morte dos cinco terroristas e de três indultados resultou em grandes manifestações e protestos desde Copenhaga a Roma, e até o Papa Paulo VI se tinha pronunciado no dia em que foi executada a sentença: “Esta manhã, sentimos um vazio no coração”.