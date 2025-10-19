Andries Jonker. "O Benfica é um clube com muita história e com muita gente que ainda vive nesse passado"

De certeza que analisou a situação do Benfica antes de aceitar o convite. Do que viu e leu, o que é que acha que foi bem feito e mal feito nos últimos anos do futebol do clube?

É sempre difícil analisar a dois mil quilómetros de distância, não estou lá todos os dias. Mas o Benfica é um daqueles clubes com imensa história e com muita gente que ainda vive nesse passado e acha que pode continuar a viver nesse passado. Mas não estamos numa realidade em que o Benfica chega às meias-finais da Liga dos Campeões todos os anos, não é essa a situação. Estamos longe disso. Temos de trabalhar para o recuperar, se for possível. E depois temos a questão do desenvolvimento financeiro, já que muitos outros países e clubes têm maiores possibilidades do que o Benfica, maiores possibilidades do que o mercado português. E isso significa que temos de ser mais inteligentes do que os outros. Mas para sermos mais inteligentes precisamos de um bom plano — e eu acho que o plano do Martim Mayer é um bom plano.

Ser “mais inteligente” também passa pela política de transferências?

Este plano analisou a situação financeira e a conclusão foi que o Benfica pode comprar meia equipa para lutar pelo Campeonato. Meia equipa. Isso não é suficiente. A solução tem de ser desenvolver os nossos próprios jogadores, trabalhar com jogadores da casa, que cresceram no Seixal. E acho que isso faz sentido numa primeira fase para resolver este problema, para criar uma equipa muito forte onde a base de metade foi desenvolvida por nós. E depois podemos comprar outros jogadores de qualidade para alcançarmos o sucesso. Acho que essa é uma parte essencial do plano, a análise cuidada das possibilidades financeiras. E também temos as soluções, as maneiras de resolver o problema. O que muitas vezes acontece com clubes como o Benfica é que tentam comprar alguns jogadores que sejam bons o suficiente para carregar a equipa às costas e isso quase nunca resulta e ninguém fica realmente satisfeito. Este plano tem uma solução estrutural para este problema.

Por que é que o Martim Mayer deve ser o próximo presidente do Benfica?

Acho que a base de tudo é a filosofia. Quando ele me mostrou o plano que tem e explicou tudo fiquei com a ideia de que tanto ele como as pessoas que o rodeiam entendem a maneira como um clube de topo funciona. Como o Benfica tem de funcionar. Quando um clube tem o número de sócios que o Benfica tem… Essas pessoas são o clube. Não são as pessoas na administração, não é o treinador, não são os jogadores. Os sócios são uma parte fulcral do clube. E o Martim Mayer entende que temos de ser transparentes com essas pessoas, temos de explicar o que queremos de forma clara e temos de detalhar a maneira como queremos colocar em prática o nosso plano. Ele tem a capacidade para delinear o plano, para explicar o plano e para o executar. E essa é a parte mais importante, o conteúdo do plano. E acho que está muito bem formulado, muito bem pensado. Com o apoio dos sócios, com este plano, estão criadas as condições para construir esta metade de equipa com jogadores da formação. Se os sócios não quiserem, se não existir um plano, nada vai acontecer.