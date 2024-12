As "máfias" à porta dos restaurantes. Como se organizam os estafetas para recolher mais pedidos — e impedem outros de trabalhar

Facas, capacetes e chaves que servem para mudar pneus. Na noite de 31 de agosto deste ano, à porta do centro comercial Vasco da Gama, em Lisboa, todos os objetos que estavam à mão de vários estafetas de entrega de comida foram utilizados para agredir outros trabalhadores das plataformas de transporte de refeições. Segundo a PSP, nunca tinha sido registado um caso tão violento de agressões entre estafetas — 14 suspeitos foram identificados esta semana —, mas os desacatos têm acontecido em vários pontos da zona de Lisboa, com relatos de ameaças, pneus furados e motas riscadas. Tudo para afastar a concorrência e para lutar pelo território dos pontos de recolha.

Quando a PSP chegou ao centro comercial Vasco da Gama, entre as 19h e as 20h — período em que o número de pedidos de entrega de comida habitualmente sobe — encontrou várias pessoas feridas. Algumas foram assistidas naquele local e quatro tiveram mesmo de ser transportadas para o hospital. “O cenário não foi grave no quadro final, mas as agressões teriam essa capacidade”, explicou fonte da unidade de investigação da PSP ao Observador, referindo-se às armas brancas utilizadas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Há máfias dos pontos de recolha onde há muitos pedidos”

Este episódio de violência que aconteceu na zona do Parque das Nações, praticamente no final do verão, teve como ponto de partida várias ameaças. Um grupo de trabalhadores que estava perto do centro comercial e que esperava pelos alertas dos restaurantes para recolha de pedidos tentou afastar os estafetas que iam chegando ao mesmo sítio, ameaçando-os. Como aqueles que foram ameaçados não quiseram ir embora, acabaram por ser agredidos.

O relato foi feito pelas vítimas à PSP, que conseguiu perceber durante a investigação que esta tinha sido a causa da rixa. Mas este não é caso único. Dos cerca de 50 mil estafetas de entrega de refeições inscritos nas várias aplicações que existem, muitos já viram ou foram alvo de ameaças ou agressões por parte de outros colegas.

Isto acontece, explicaram os estafetas que falaram com o Observador, por causa dos pontos definidos pelos restaurantes nas aplicações para que os estafetas possam ficar disponíveis para receber os pedidos. Ou seja, os trabalhadores têm de ficar parados num sítio específico — muitas vezes a 200 ou 300 metros do restaurante — para que a aplicação, através do acesso que tem à localização de cada estafeta, possa distribuir os pedidos dos restaurantes. Só quem está no sítio definido é que recebe os alertas no seu telemóvel e os pedidos só começam a ser distribuídos por quem está afastado dos tais pontos quando não há nenhum estafeta disponível nesses pontos — ou porque está fora a fazer uma entrega, ou porque não aceitou o pedido, que acontece muitas vezes quando as entregas são de valor muito baixo.