As noites em que o Porto voltou a render-se às Viagens de Pedro Abrunhosa

Comecemos pelas ruas do Bonfim, pelos cafés onde soa o jazz português, pelas escolas que acolhem o conceito “underground”. Da pequena esplanada da roulotte improvisada nos dias de concerto, ao tasco que tem os clientes assíduos à hora de jantar, as pessoas falam de política, do jogo, do clássico que se segue — que arremessa o cunho das “rivalidades” Porto e Lisboa — ou do imparcial em relvado colorido com verdes e brancos e que, curiosamente, entra em campo no mesmo dia. Mas nenhum destes dois acontecimentos impede que o recinto da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota permaneça esgotado num final de tarde de domingo.

Depois de três noites lotadas, a leitura daquele que parecia ser o último dia de concertos desta série de Pedro Abrunhosa no Porto só pode fazer-se à luz deste ambiente que resgata um álbum com 30 anos e que, mais do que pensar sobre o passado, renasce com um presente que o artista portuense quer adotar no futuro.

Pedro Abrunhosa com 63 anos e mais de metade destes de carreira, os tais que assinalaram o discurso de Nélson Mandela pela primeira vez como presidente da África do Sul, um ataque que marcou um dos mais violentos massacres do cerco da Bósnia, a morte de Kurt Cobain, dos renomados Nirvana, ou até mesmo o penálti falhado de Roberto Baggio contra a seleção do Brasil, garantindo a esta o título mundial. Estes foram alguns dos episódios noticiados, que abriram o concerto e que fazem parte da coleta de 30 notícias exibida, em grande escala, no cenário que marca o início de um dos concertos mais esperados da noite.

Pelas 18 horas já se ouviam alguns murmurinhos sobre mais uma data que o artista português avançou na noite anterior: 16 de novembro para mais um concerto no Porto, naquele mesmo local, para Viagens 3.0, uma revisitação do álbum de 1994 (mas não só), uma visita ao universo musical que transformou o país, sem nunca deixar de ter os olhos no que realmente conta. Pedro Abrunhosa prometeu-o: “celebrar o espanto da vida”.