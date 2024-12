“As pessoas gostam dele, mas será que percebem a grandeza?”: dois dias para discutir António Variações na universidade

É o caso de David Ferreira, que editou, gravou e lançou António Variações para o grande público através do seu trabalho na Valentim de Carvalho. Ou de Vítor Rua, músico que trabalhou consigo em estúdio. Ou de Teresa Couto Pinto, amiga e fotógrafa que o retratou por diversas vezes. Ou do seu irmão Jaime Ribeiro, o mais envolvido na gestão do seu património. Carlos Maria Trindade, que co-produziu o seu último disco; Lena d’Água, amiga e colega de editora; Júlio Isidro, o apresentador que deu Variações a conhecer com o seu programa O Passeio dos Alegres, e que o entrevistaria várias vezes depois; o técnico de som Pedro Vasconcelos; ou o então A&R e diretor da Valentim de Carvalho Francisco Vasconcelos; são outros dos que irão participar nos painéis sobre o músico.

Outros dos que se cruzaram com António Variações vão partilhar experiências pessoais. O ator e encenador Fernando Heitor, por exemplo, era amigo e cliente da barbearia de António desde o início da década de 70. Chegou a escrever letras para ele e a levá-lo para o mundo do cinema, onde Variações fez uma aparição fugaz no filme O Bobo, só estreado em 1987. O jornalista e escritor Luís Filipe Sarmento, com fortes ligações às famílias circenses, trocava cortes de cabelo com António por bilhetes para o circo, que o músico adorava, com direito a entrar nos bastidores.

Por outro lado, e indo mais além da figura individual de António Variações, no centro da reflexão está o seu contexto familiar, geracional, político, social ou económico. Pois, como descreve Manuela Gonzaga, a sua vida percorre em grande parte “a história contemporânea de Portugal”.

O trabalho como criança, a emigração em massa, a guerra colonial

António Joaquim Rodrigues Ribeiro nasceu numa pequena aldeia de Amares, distrito de Braga, em 1944. Era o quinto de uma família humilde de 12 irmãos. Manuela Gonzaga, que o conheceu e muitos anos depois escreveu a sua biografia, editada originalmente em 2006, lembra que António nasceu no ano do “começo da libertação”, do Dia D, 6 de junho de 1944, quando as tropas dos Aliados desembarcaram na Normandia, em França. Era o princípio do fim do regime nazi e da Segunda Guerra Mundial.