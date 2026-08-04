Auditoria do Tribunal de Contas perdoou a Luís Neves infrações financeiras com viagens e combustíveis na PJ

O Tribunal de Contas (TdC) perdoou algumas infrações financeiras a Luís Neves enquanto o atual ministro da Administração Interna ocupou o cargo de diretor nacional da Polícia Judiciária (PJ). A informação consta do relatório da auditoria efetuada à conta da PJ relativa ao ano 2023, a que o Observador teve acesso. A auditoria apenas foi concluída em 17 de dezembro de 2025, devido à “morosidade na entrega” de todos os dados necessários para o escrutínio da gestão financeira daquele órgão de polícia criminal.

Em causa estiveram, sobretudo, um contrato com a Petrogal SA para a aquisição de combustível e um outro contrato com a agência de viagens Clube Viajar, ambos formalizados em 2023 e que o organismo presidido por Filipa Calvão considerou não terem respeitado as regras de contratação pública. Foram ainda levantadas dúvidas em relação a “situações irregulares” na utilização do cartão de crédito para a compra de bens e serviços; a não constituição de um fundo de viagens e alojamento (aqui imputada à ex-diretora nacional adjunta Luísa Proença); e a atribuição de telemóveis.

Segundo o relatório da auditoria, consultado pelo Observador, o veredito sobre as contas da PJ naquele ano de 2023 foi “favorável com reservas”. Ao todo, o tribunal identificou 11 aspetos que mereceram reservas na conduta da gestão financeira da Judiciária, como a ausência de reconhecimento e mensuração das intervenções efetuadas nos imóveis afetos à PJ — que naquele ano ascenderam a 3,8 milhões de euros, incluindo as verbas despendidas em contratos com a empresa Construbarcelos, do empreiteiro João Santos Carvalho, amigo de Luís Neves, para a recuperação das instalações da PJ na Guarda.

Sublinhando que Luís Neves era então o responsável por “assegurar a gestão global da PJ, nomeadamente na área da gestão financeira”, emitir ordens, instruções e diretivas relativamente aos objetivos estratégicos e de gestão, determinar a realização de auditorias e inspeções internas e aprovar o plano, relatório anual de atividades e conta da gerência, o TdC deixou várias recomendações ao agora governante.

A infração na compra de combustível

O contrato com a Petrogal SA para a compra de combustível foi assinado em 26 de março de 2023, com vista ao fornecimento para esse primeiro trimestre de 2023. O procedimento foi autorizado por Luís Neves no dia 3 de março e foi efetuado um convite àquela empresa, com um valor proposto de 433.183,25 euros. Somando o IVA, daria um total de 532.815,40 euros.

Embora o documento só tenha sido assinado praticamente no final da execução do referido contrato, a PJ executou-o logo a partir de janeiro com pagamentos “efetuados em momento posterior”, sem que tivesse definido uma “eficácia retroativa”. Por outras palavras: o contrato foi formalizado depois do início da prestação do serviço, mas executado como se existisse desde a data inicial; não tendo sido logo formalizado em janeiro, era necessário fazer constar no documento que o mesmo seria aplicado com as condições acordadas com a Petrogal desde o início da sua vigência.