Num dos espaços exteriores dos quartos do São Lourenço do Barrocal ouve-se um barulho ora intrigante, ora perturbador. Uma orquestra que não muda a nota. É constante e o som, matematicamente, aumenta com a proximidade. São abelhas, enamoradas por plantas colocadas ao alto. Não fazem caso se algum hóspede as circundar. Afinal, há 200 anos que habitam este montado em Monsaraz, antigos terrenos de caça da família real, um território que atravessou oito gerações. Exploração agrícola, criação de gado, vinhas, mel, olaria, lagares de azeite, e, por fim, hotelaria de luxo. Suspeita-se, porém, que o barulho das abelhas nunca tenha mudado. A polinização a isso obriga. Nem mesmo o Barrocal Sound, o primeiro festival de música deste alojamento rural, que decorreu entre 24 e 25 de junho, perturbou a sua função.

E é preciso reforçar este pequeno grande detalhe: no antigo colmeal, espaço circular rodeado por um muro onde estiveram reunidas outras famílias abelhudas, o zum-zum constante deste inseto foi substituído por DJ sets de gente como o produtor Michael Meyer ou de Carlita. Mas esses concertos ficaram reservados para a noite.

