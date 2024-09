RAYE foi um raio de luz na última noite do MEO Kalorama

Foi o dia menos concorrido dos três. Embora a organização não tenha avançado com números oficiais, algo raro num evento desta dimensão em que as pulseiras de acesso permitem escrutínios ao minuto, não será descabido apontar para uma assistência a rondar as 15 mil pessoas. Era possível andar com tanta folga pelo recinto que, quando Burna Boy subiu a palco, na condição de cabeça de cartaz deste sábado, não havia praticamente ninguém do meio da plateia para cima, onde no dia anterior LCD Soundsystem e Jungle preenchiam toda a colina do Parque da Bela Vista.

Terá sido um tiro ao lado apostar no maior artista africano desde Fela Kuti para fechar esta edição, ele que tem 18 milhões de ouvintes por mês, parcerias com Justin Bieber, Sam Smith, Beyoncé e Ed Sheeran, só para mencionar alguns super-artistas, e que em 2022 deu um dos concertos mais elogiados do festival Afro Nation, em Portimão, para uma assistência de 40 mil pessoas? É uma questão de resposta difícil, mas que certamente merecerá uma reflexão séria por parte da promotora responsável pelo MEO Kalorama, a Last Tour.