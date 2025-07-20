Beatriz Godinho e Madalena Almeida: a bailarina clássica e a atriz de muitas vozes

Uma portuense, Beatriz Godinho, e uma lisboeta, Madalena Almeida, cruzaram-se para dar voz a um projeto onde quase tudo o resto (os cenários, os rostos ou os gestos) nasce da imaginação de cada ouvinte. O Zé Faz 25 — o podcast de ficção do Observador sobre o desaparecimento de José Valbom, um jovem de 25 anos visto pela última vez na própria festa de aniversário — foi uma surpresa também para as duas atrizes que confiaram plenamente na visão de Manuel Pureza, criador e realizador do projeto, que enviou alguns exemplos norte-americanos ao elenco como TPC (Trabalho para Casa).

“Fiquei muito curiosa com as sugestões que ele enviou, uma delas era o American Hostage e andei no carro a ouvir aquilo aos berros. De facto, nunca tinha ouvido ficção assim e fiquei maravilhada”, garante Madalena Almeida, que na história é Guigas, irmã de Zé.

“Gosto desta experiência de poder ouvir no fones, fechar os olhos e fazer um filme na minha cabeça.”

Madalena Almeida conheceu Manuel Pureza no teatro. “Foi num espetáculo do Marco Medeiros chamado Emília e foi muito curioso porque o Manuel quis passar pela experiência de ator para perceber a nossa realidade. Portanto, na altura éramos colegas. Depois fizemos juntos Até Que a Vida Nos Separe e Pôr do Sol. Os trabalhos dele são sempre experiências muito familiares.”

O mesmo sentiu Beatriz Godinho, que se deixou levar pelas indicações do realizador e foi simplesmente buscar mecanismos à experiência no teatro. “O trabalho de preparação assemelhou-se à preparação de uma peça de teatro porque como as pessoas não conseguem ver as nossas expressões, pelo menos de uma forma nítida, tendemos a usar mais esta capacidade estética da voz”, explica ao Observador.

Na história interpreta Joana Magalhães, uma jornalista muito ambiciosa. “Nunca na vida me passou pela cabeça que eu ia ter de fazer uma cena de luta num registo de áudio e então foi hilariante encontrar formas para que os sons da luta ficassem realistas sem serem exagerados. De repente, nós estávamos a fazer toda uma série de piruetas, a morder o meu braço, a dar saltos porque nós só estamos a captar o som, mas temos de encontrar formas de passar o que está a acontecer.”

[o trailer de “O Zé Faz 25”:]

Beatriz Godinho nasceu no Porto a 14 de fevereiro de 1992 e foi lá que viveu até aos 18 anos. Filha única, passava muito tempo com os avós maternos. “O meu avô Eduardo tinha uma paciência gigante para mim e para me ensinar coisas antes mesmo de eu ir para a escola tradicional. Ensinou-me a ler, ensinou-me coisas de ciência. Nós passávamos imenso tempo no jardim, a plantar coisas, a passear com os cães.”

Fora de casa mostrava-se ávida, queria sempre experimentar algo novo, juntar mais um desporto — difícil era fazê-la abrandar. Entre as inúmeras atividades experimentou ballet por volta dos cinco anos. Inicialmente não gostou, achou aborrecido e parado. Algum tempo depois voltou por influência de uma amiga e a perspetiva mudou. Aos 14 ou 15 anos começou a fazer formação e frequentou a Academia Contemporânea do Espetáculo no Porto, onde completou a escolaridade profissional equivalente ao 12.º ano.

Também o percurso de Madalena Almeida se desviou do ensino dito comum na mesma fase. Porém, ela nasceu mais a sul, ou “como toda a gente de Lisboa, na Maternidade Alfredo da Costa” a 28 de junho de 1997. Cresceu nos arredores, em São Domingos de Rana, concelho de Cascais. Os natais eram passados em casa da avó e as férias do verão na companhia dos inúmeros primos. Sempre foi próxima do irmão, Rui, dois anos mais velho, apesar de em miúdos às vezes quererem arrancar os cabelos um ao outro. “Eu queria muito brincar com ele, mas sempre fui trapalhona, destruí-lha tudo. Ele não me achava graça nenhuma aí.”

As brincadeiras variavam entre fazer teatros ou coreografias. “A minha mãe diz que, quando recebíamos visitas, elas chegavam e perguntavam com quem é que eu estava a brincar. Ouviam-me no quarto, mas era só eu a fazer várias vozes.”

Quando tinha três anos, o pai morreu e, o facto de não ter recordações concretas de como era a vida antes disso — as memórias são sugeridas ou reproduzidas através das histórias que lhe contam —, o luto não se torna mais fácil por isso.

“A minha mãe é espetacular, sempre tentou estar presente, foi uma mãe super atenta e participativa nas nossas vidas, foi muito carinhosa. Porém, é verdade que a mãe pode chegar a muitos sítios, mas eu acho que há certas perdas que não são substituídas, não é possível colocar lá nada.”

A ausência, garante, sente-a em pequenas coisas do dia a dia. “Às vezes penso: ‘Precisava tanto agora de ligar ao meu pai para lhe pedir ajuda numa data de coisas’. Imaginar uma vida com ele que nunca se concretizará é difícil.”

Só muito recentemente, reconhece, é que tomou realmente consciência da perda. “Só a encarei quando comecei a fazer terapia. Antes sentia que quase não podia queixar-me porque, se olhasse para o lado, veria sempre casos piores.”

Na família e no círculo de amigos chamam-lhe carinhosamente Nena e conta que cresceu “numa piscina de amor”. Quando tinha cerca de cinco anos foi com uma vizinha que trabalhava como guionista na série Ana e os Sete assistir às gravações. “Lembro-me de uma cena em que a Alexandra Lencastre descia a escadaria e vinham os miúdos todos atrás dela. Na altura pensei: ‘Isto é incrível, é isto que quero para a minha vida’.”

Estudou na Escola Profissional de Teatro de Cascais. Na família diziam-lhe que talvez devesse seguir um curso mais estável e ela própria não estava convencida a 100% quando fez as provas. “Os meus amigos iam todos para o Liceu de São João, no 10.º ano, e eu queria ir com eles, não queria estar sozinha numa escola nova.”

Só que entretanto fez audições na Escola de Cascais: uma coreografia, uma canção e duas cenas, entre elas um monólogo de Hamlet e uma parte de Romeu e Julieta. Adorou e a decisão passou a ser fácil logo ali.

Estudou lá os três anos equivalentes ao 10.º, 11.º e 12.º anos. Seguiu para o Conservatório e começou a trabalhar quase em simultâneo num espetáculo do Teatro Experimental de Cascais. No primeiro semestre do curso participou numa novela, Santa Bárbara, e logo a seguir no filme Ramiro.