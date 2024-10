Béhen, "beijinhos" doces e a demi-couture que até levou M.I.A. a Santarém

Para a fornada “És Má” há mais pormenores curiosos. Por um lado, parece sugerir rispidez, mas também é muito feminina. Comprovam-no os laços de lado, ou pormenores com os tais penduricalhos que já vêm da anterior estação, e outros apontamentos que foram buscar a Glória do Ribatejo. Com tanta toalha, não sabiam o que fazer aos guardanapos correspondentes – até que deram origem a uma minissaia. Junte-se a parceria revalidada com a Latoaria Maciel, no que aos acessórios diz respeito, e também o contributo do calçado Penha.

A coleção retoma a sempre presente questão do upcycling (como as colchas resgatadas do baú), e ainda a exploração de novos materiais. Predominam fibras naturais como o algodão orgânico e o linho, e ainda o denim. “Temos também tido esse trabalho em focar-nos maioritariamente em fibras naturais. Exceto a parte do upcycling que acaba às vezes por ter aqui alguma mistura de fibras.” Da Índia, país de referência no percursos de Béhen, onde começaram as primeiras ideias, vem ainda um tecido que se junta a esta coleção. Uma colcha preta com pequenos espelhos que espantam mau olhado.