Biden "passa a tocha" a Kamala para "proteger a democracia" de "ditadores e tiranos": o discurso do Presidente dos EUA em quatro pontos

Resignado e conformado. Na Sala Oval, acompanhado pela família (incluindo o filho Hunter), o Presidente dos Estados Unidos da América (EUA) fez um discurso para explicar os motivos pelos quais decidiu não se recandidatar a um segundo mandato. Ainda que tenha destacado que “merecia” concorrer novamente, Joe Biden reconheceu que o assunto não é sobre si: “É sobre a família e o futuro”.

De acordo com o líder da Casa Branca, a democracia está “em risco” nos Estados Unidos e ele próprio não era a pessoa certa para a proteger, se bem que nunca tenha explicado claramente porquê, nem tenha mencionado o nome do adversário republicano, Donald Trump. Neste contexto, a decisão do Presidente consistiu em “passar a tocha” a “novas vozes, vozes frescas e vozes jovens”, nomeadamente àquela que é a mais provável sucessora como candidata do Partido Democrata, Kamala Harris.

Num discurso de 20 minutos, Biden falou sobre a história dos Estados Unidos, realçando as particularidades de um país que está ancorado na “ideia mais poderosa do mundo”, mantendo-se uma república em que “reis e tiranos” não governam. Lembrou obra feita, fez promessas para os próximos seis meses e concluiu que foi um “privilégio” ser Chefe de Estado e servir o país “durante 50 anos”. “Dei a alma e coração pelo meu país. Fui abençoado pelo amor e o apoio do povo norte-americano e não escondo o quão grato eu estou a todos.”