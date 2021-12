Brasil. Lula da Silva e Geraldo Alckmin: uma ‘chapa’ para o PT ganhar o centro

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Para Lula da Silva não é suficiente vencer as eleições presidenciais de 2022, o seu objetivo parece ser o de ganhar também o centro. E há já vários sinais nesse sentido. Nos últimos dias, por exemplo, uma notícia veio agitar as águas e reforçar a tese de uma coligação à primeira vista pouco provável: Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo, desfiliou-se do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), de que foi fundador. De imediato ganhou força a ideia, que já vinha a ser discutida, de Alckmin se aliar a Luiz Inácio Lula da Silva para, juntos, concorrerem a Presidente e vice-Presidente.

Luciana Veiga, especialista em Ciência Política da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, resume ao Observador o atual puzzle político do Brasil (e as alianças que se estão a construir) de uma forma simples: “Não basta vencer Bolsonaro, é preciso vencer muito bem Bolsonaro”

Esta ‘chapa’ eleitoral não foi ainda confirmada oficialmente, mas tanto Lula como Alckmin já deram fortes indícios dessa intenção. E, no dia 19, domingo, fizeram a primeira aparição pública juntos, num jantar promovido pelo grupo de advogados Prerrogativas, que contou com cerca de 500 convidados no restaurante A Figueira Rubaiyat, em São Paulo.

Os dois falaram aos jornalistas e deixaram a hipótese de uma possível aliança em cima da mesa, mas sempre sem concretizar. “O processo ainda está começando, agora é hora de ouvir bastante, de conversar bastante, hora de grandeza política, hora de espírito público, hora de união. Vamos aguardar”, disse Alckmin à Globo News.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Lula teve um discurso semelhante: “O Alckmin deixou o PSDB, ele ainda não tem partido filiado, ele vai se filiar a um partido político e eu não sei qual é o partido que ele vai se filiar. E quem vai dizer se a gente pode se juntar ou não é o meu partido e o partido dele. Então, nós temos que ter paciência, nada acontece para o vice antes de acontecer para o Presidente. Primeiro, a gente tem que definir quem vai ser a presidência, quando vai ser, para a gente discutir quem vai ser vice”.

Sondagens dão vitória a Lula. Com ou sem aliança

Com ou sem ‘chapa’, a verdade é que as muitas sondagens dão — a quase um ano de distância — vitória a Lula da Silva. A mais recente, da PoderData, divulgada na quarta-feira, diz que ex-presidente teria 40% dos votos na primeira volta, contra 30% de Jair Bolsonaro. Os dois são seguidos pelo ex-juiz Sergio Moro, com 7%.

“Nos cenários de 2º turno, Lula vence contra todos os candidatos. Em todos os cenários testados, contra Bolsonaro, Moro, Ciro ou Doria, o petista tem intenção de votos próxima de 50% e vantagem de pelo menos 20 pontos”, afirma a PoderData.

Na semana passada, outra sondagem, da DataFolha, dava ao ex-Presidente 48% das preferências de voto na primeira volta das presidenciais, seguido de Jair Bolsonaro, com 22%, e de Sergio Moro, com 9%.