Camiões de combate parados, meios desviados e Proteção Civil pressionada a agir. Caos no combate ao fogo de Vila Pouca de Aguiar

Naquele dia, há pouco mais de uma semana, em que as chamas atingiram Vila Pouca de Aguiar, o reforço de meios demorou seis horas a chegar. Os bombeiros daquela região estavam todos destacados. A cerca de 20 quilómetros dali, uma brigada e um grupo de combate vizinho, da região do Douro, estiveram estacionados horas à espera de autorização para agir. Com o fogo a avançar pelo concelho, casas em risco e um bombeiro ferido, a presidente da Câmara Municipal pegou no telefone e foi ligando a toda a cadeia de comando da Proteção Civil, nível após nível. Só parou quando chegou à Secretaria de Estado. E, então, os meios foram mobilizados. Tinham passado as tais seis horas desde os primeiros contactos, mas, afinal, a brigada — que se tinha juntado ao combate apenas duas horas antes —, recebeu ordens para voltar para trás. No terreno, o Comandante das Operações ficou incrédulo e confrontou o responsável: acusou-o de “cobardia” e de estar a cumprir indicações “mal dadas”. Sem efeito. Vila Pouca de Aguiar ficou sozinha no combate às chamas, que só deram tréguas três dias mais tarde e quando já tinham ardido oito mil hectares.

O Observador reconstruiu a fita do tempo daquele 16 de setembro, o primeiro dia de incêndios em Vila Pouca de Aguiar. Foi pelas 7h30, em Bornes de Aguiar, que se viram as primeiras chamas. Logo nesse dia podia ter-se evitado a “situação trágica” que a região acabou por viver, garante a autarca, Ana Rita Dias. Mas para isso era necessário que os meios de reforço entrassem em ação atempadamente. Uma semana depois — e já após o anúncio da ministra da Administração Interna de que será feito um levantamento para apurar se houve “falhas” na coordenação do combate das chamas —, o Observador ouviu acusações dos bombeiros e do poder político local sobre a ausência de respostas no apoio. Ainda que haja quem insista que tudo foi “feito segundo o pré-estabelecido” — ou seja, que todas as regras foram cumpridas.

Proteção Civil e Bombeiros: a hierarquia ↓ Mostrar ↑ Esconder Na estrutura hierarquizada da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) inclui-se, entre outros, a Direção Nacional de Bombeiros. O Comandante Nacional desta entidade é, desde 2020, André Fernandes. O 2.º comandante é Mário Silvestre. Abaixo na hierarquia estão cinco Comandos Regionais da Proteção Civil: Norte, Centro, Lisboa e Vale do Tejo, Alentejo e Algarve. O incêndio de Vila Pouca de Aguiar desenrolou-se na região Norte, liderada por Carlos Alves. Por sua vez, esta região subdivide-se em oito sub-regiões, tendo cada uma delas um sub-comandante regional (que respondem a Carlos Alves). São elas: Alto Minho, Alto Tâmega e Barroso, Área Metropolitana do Porto, Ave, Cávado, Douro, Tâmega e Sousa e Terras de Trás-os-Montes. Foi na sub-região de Alto Tâmega e Barroso, liderada por comandante da Proteção Civil, Artur Mota, que tudo aconteceu. Esta área faz fronteira com a sub-região do Douro, comandada por Miguel Fonseca. Abaixo destes, na hierarquia, estão depois os corpos de Bombeiros, liderados por um comandante. Em cada teatro de operações há um Comandante de Operações de Socorro (COS), que em Vila Pouca de Aguiar foi Hugo Silva.

Região vizinha estava sem incêndios e com brigadas livres

Hugo Silva, comandante dos Bombeiros de Vila Pouca de Aguiar, assumiu o controlo das operações do incêndio logo no início, em Bornes de Aguiar, pelas 8h42. Na altura, recorda ao Observador, o alerta do fogo já tinha sido dado e pela frente os bombeiros encontraram um incêndio intenso em zona de mato com duas frentes.

“Nessa segunda-feira, havia uma grande falta de meios, porque havia muitos incêndios em simultâneo. O primeiro incêndio iniciou-se às 7h30 e durante toda a manhã fiz pedidos de reforço de meios terrestres e aéreos ao comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso [Artur Mota], que, conforme possível, despachava meios”, conta o comandante. Segundo Hugo Silva, nesta região existem apenas “11 corpos de bombeiros” e todos tinham funções atribuídas nessa altura.