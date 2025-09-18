Carpool com João Ruivo. "Jonet? Não lhe conheço nenhuma ideia sobre Cascais"

Falou-se em Marcos Perestrello (que esteve mesmo em cima da mesa) e até houve rumores sobre João Maria Jonet (que se ficaram por aí), mas o PS vai à luta com o presidente da concelhia, João Ruivo, para tentar reconquistar a liderança da autarquia de Cascais que já escapa há 24 anos. Ainda assim, os resultados das últimas seis eleições autárquicas obrigam a pôr o pé no travão. Ganhar é a ambição, claro – nem um candidato do PS poderia assumir o contrário – mas é preciso “ter os pés assentes na terra”.

Sobre Nuno Piteira Lopes, candidato pela coligação PSD/CDS, João Ruivo deixa reparos, mas não deixa de mostrar gestos de fairplay em relação ao adversário. Por exemplo, concorda que a constituição de arguido não é condição suficiente para abandonar um cargo político – uma ideia também defendida pelo social-democrata, quando questionado sobre eventuais consequências futuras na investigação dos negócios da Câmara Municipal de Cascais para a construção do Hotel Hilton. Essa decisão, explica João Ruivo, cabe à consciência de cada um.

Também aposta na sobriedade quando o tema é a Quinta dos Ingleses, o elefante na sala que continua a causar incómodo perto da Praia de Carcavelos. O PS teria feito diferente, sim, mas não é para entrar em utopias. Reitera que se trata de um terreno privado e que, por isso, mesmo que o objetivo continue a ser lutar pela preservação do espaço, os interesses do dono têm de ser salvaguardados.

A estratégia do PS em Cascais parece passar por aqui: não por dizer mal ou criticar desenfreadamente, mas por apontar soluções ou alertar para casos em que as coisas podiam estar a correr melhor. A diferença pode parecer subtil, mas é significativa para perceber a postura de João Ruivo na campanha e nesta entrevista. É notório que faz por se afastar do tom que identifica noutras candidaturas, e refere mais do que uma vez a necessidade de ser “sério” ou “intelectualmente honesto” nesta corrida.

Para João Maria Jonet, candidato independente a Cascais, não há tanta complacência. O jovem consultor político chegou a confirmar contactos com o PS para um possível apoio à candidatura que acabou por levar em diante, mas com João Ruivo, presidente da concelhia e parte crucial na decisão, ninguém falou. E ainda bem, provoca o candidato. É que para ser presidente é preciso alguém “que tenha cá estado”.

“Partido Socialista continua a ser o maior partido em Cascais”

Começamos na Baía de Cascais, mas vamos falar do sítio por onde acabamos de passar: a Câmara Municipal. O que é que tem corrido mal nestes 24 anos, que mantém o PS afastado da liderança da autarquia?

Não há como escondê-lo, as propostas, quer de candidatos, quer de ideias, que o PS apresentou não têm sido as propostas que a população e que os eleitores têm escolhido. A saída de José Luís Judas [último Presidente da Câmara de Cascais socialista] deixou algumas marcas no início destes 24 anos. Na altura, gerou-se uma perceção não muito correta sobre aquilo que foi o mandato do PS na Câmara de Cascais. Mas essa perceção passou e durante os primeiros mandatos, as primeiras eleições, ainda havia um peso muito grande sobre aquilo que era a herança do José Luís Judas. Temos conseguido fazer uma oposição responsável e também existe com certeza algum mérito dos nossos adversários.

Mas não há o perigo de que esta tendência do PSD sempre em primeiro lugar se torne na realidade a que já estão todos habituados em Cascais? Ou seja, que o PS fique visto como partido eternamente da oposição?

Não julgo isso. O Partido Socialista continua a ser o maior partido em Cascais na maior parte das eleições. Tem ganho as legislativas, quando o PS ganha a nível nacional, tem ganho as eleições europeias no concelho. O eleitorado do concelho de Cascais não é claramente um eleitorado só de direita, como muita gente diz. Nas eleições locais, o projeto e as pessoas, que eram neste caso o António Capucho e o Carlos Carreiras, foram candidaturas que tiveram a aceitação da população. Mas isso não faz com que o PS, enquanto partido no Concelho, seja constantemente relegado para segundo lugar. Pelo contrário, tem sido mais vezes primeiro no conjunto de todas as eleições do que o PSD.

E o que é que explica essa diferença entre resultados?

Há uma explicação inicial, que é: o CDS em Cascais aportava muito, no início. No início desta coligação, o PS continuava a ser o maior partido em Cascais, mas o PSD e o CDS juntos tinham sempre mais votos que o PS. E conseguiram, com isso, consolidar uma ideia, uma maioria, uma coligação, que tem vindo ao longo dos anos a manter-se sólida. E isso tem feito com que o PS, sozinho, não tenha conseguido ainda destroná-la.

Estamos a chegar aqui ao primeiro ponto que nos indicou, a chamada Rotunda do Jumbo. E estamos perto do centro de saúde.

Escolhi este ponto para demonstrar aquilo que falta hoje: renovar Cascais. Nós estamos perante novas construções, muitos apartamentos. Estamos perante o CascaisVilla, que está a ser demolido, e esta zona, com as mesmas estradas de sempre, com todos estes apartamentos quando estiverem em carga, vai ser completamente intransitável. E essa é uma questão hoje importante. Toda a construção que está a ser feita, está a ser feita para o luxo, e o luxo procura o centro de Cascais, as zonas mais nobres. E sem nenhuma infraestrutura de apoio, não podemos continuar a trazer pessoas para o centro, a construir apartamentos no centro, e depois não ter nenhuma alternativa de infraestruturas. Aqui à esquerda é onde está a ser construído o centro de saúde de Cascais. O município tem substituído bem o Governo naquilo que é o apoio na construção de novas infraestruturas. Não seria intelectualmente honesto dizer que não fizeram nada. Fizeram: o centro de saúde de Carcavelos, o centro de saúde de Cascais, em termos de infraestruturas, estão a dar esse apoio e estão a cumprir. Mas a saúde depende em 70% de outros fatores que não o centro de saúde ou o hospital. O tratamento da doença representa 30% da nossa saúde, 40% depende da nossa situação socioeconómica. E 30% da nossa saúde depende dos nossos hábitos alimentares e dos nossos hábitos de atividade física. E aí a Câmara pode fazer alguma coisa e contribuir para a nossa saúde.