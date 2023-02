A relação não foi estreita nem mesmo quando o PS e Bloco de Esquerda integraram a “geringonça”. A memória socialista desses tempos é, aliás, de um PCP “confiável” e de um BE mais preocupado com a capitalização mediática de cada momento de negociação. E nisso, a perceção pouco muda com a alteração na liderança, sobretudo se a sucessora for — como tudo indica — Mariana Mortágua, “filha dileta de Francisco Louçã”, como se faz questão de lembrar no PS que está atento aos sinais de “radicalização” do antigo parceiro — e para o que isso pode trazer ao partido.

“A questão não é de pessoas, mas da natureza e estratégia do BE“, comenta um alto dirigente ao Observador quando confrontado com a mudança no antigo parceiro e o que isso pode representar. A lembrança da proximidade com Louçã não é de somenos e dá corpo à expectativa de que pouco mude no conteúdo bloquista com esta alteração, com os socialistas a verem nisso a manutenção da ascendência do antigo líder sobre o partido do qual foi um dos fundadores. Mas o estilo de liderança também traz expectativas entre socialistas.

A circunstância política não faz antever um relacionamento mais alargado entre os dois partidos, embora no topo do partido se sinalize a desvantagem da crispação que já existia entre António Costa e Catarina Martins nesta fase. Espera-se, assim, que este refrescamento na liderança bloquista possa vir a ser mais favorável, nesse comparativo direto. Mortágua foi sempre um elemento presente nas rondas negociais ao mais alto nível no tempo da “geringonça”, desde a formação desta solução governativa à negociação de orçamentos do Estado, conhecendo bem os cantos ao estilo do atual líder socialista.

“Queremos ter no BE alguém com quem se possa negociar e confiar“, comenta um deputado socialista ao Observador quando confrontado com a mudança no BE. No palco parlamentar, a convicção é que a relação possa melhorar, já que com o partido liderado por Catarina Martins o desgaste era evidente.

