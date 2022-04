“Chamem-me Eunice.” A vida da incansável rainha do teatro português

Aos 13 anos, o teatro já não era uma coisa estranha, era parte da sua própria identidade. “Era uma miúda que sempre vivera com atores e representara com eles. Para mim, era inevitável ter esse ar disponível e a ideia de que tudo era fácil”, disse ao Público. Mas “fácil” não era o mesmo que sem medo, como a própria veio a admitir. Apesar da certeza que mostrou, as pesadas cortinas de veludo do D. Maria II, tão diferentes das de lona dos espetáculos de saltimbancos, acabaram por a impressionar. “De repente eu ali estava, no primeiro teatro do país, com aquele maravilhoso pano de veludo que subia muito lentamente e que me metia imenso medo”, lembrou.

Eunice Muñoz era um talento nato e isso não passou despercebido. Depois da estreia de Vendaval, em 1941, Amélia Rey Colaço convidou-a para integrar a sua companhia. No D. Maria II, onde esteve durante três anos, teve oportunidade de partilhar o palco com alguns dos grandes atores portugueses de então, com os quais aprendeu muito. Trabalhou, por exemplo, com Francisco Carlos Lopes Ribeiro, o “Ribeirinho”, a quem a sua geração “deve muito”, e com Palmira Bastos, a quem chamou anos mais tarde a sua “grande mestra”, primeiro em Riquezas da Sua Avó (1943), comédia espanhola adaptada para português por Ascensão Barbosa, José Galhardo e Alberto Barbosa, e mais tarde em Espada de Fogo, de Carlos Selvagem.

Em 1944, teve oportunidade de colaborar com Maria Matos, que a dirigiu em A Portuguesa, de Carlos Vale. No verão desse ano, interpretou a primeira opereta, João Ratão, ao lado de Estêvão Amarante. Depois de terminar os estudos na Escola de Teatro do Conservatório Nacional, com uma média de 18 valores, entrou na peça Chuva de Filhos (1945), de Margaret Mayo, ao lado de Vasco Santana e Mirita Casimiro, no Teatro Variedades.

A atriz que abandonou os palcos para ser empregada de balcão no Príncipe Real

A estreia no cinema deu-se em 1946, com o filme “Camões”, de Leitão de Barros, onde fez de Beatriz da Silva. Pela interpretação, a primeira de várias no grande ecrã (cerca de dez ao longo de toda a sua carreira), Eunice Muñoz recebeu o prémio de Melhor Atriz de Cinema do ano, atribuído pelo Secretariado Nacional de Informação. O êxito abriu-lhe portas e, ainda nesse ano, entrou numa outra produção cinematográfica, “Um Homem do Ribatejo”, de Henrique Campos, e, em 1947, participou em “Os Vizinhos do Rés-do-Chão”, de Alejandro Perla.

Foi em 1947, com apenas 19 anos, que se casou pela primeira vez, com o arquiteto Rui Ângelo de Oliveira do Couto, de quem veio a ter uma filha. Farta da vida que levava desde os 13 anos, em 1951 decidiu abandonar os palcos e arranjar um outro emprego. Uma outra vida, mais “real, diferente”, que foi encontrar atrás do balcão de uma loja de cortiças no Príncipe Real, em Lisboa. Quando lhe perguntavam o porquê da decisão drástica, Eunice dizia simplesmente: “Porque me cansei”. “Tinha 23 anos mas já tinha muitos anos de teatro”, disse à TVI. “Sou, por princípio, uma pessoa muito desprendida, não fico assim apanhada por coisas que façam muito barulho e tenham muitos brilhantes. Fui sempre assim”, contou ao Público. “E a minha mãe dizia-me: ‘Pois, pois, pois. É porque estás a ganhar muito bem. Um dia estás a ganhar pouco, e vais ver’. E eu achei muita graça porque, quando estava a ganhar 800 escudos ou um conto de réis no balcão da casa das cortiças, tratava o dinheiro da mesma maneira.”

[Primeira cena de “Camões”, de Leitão de Barros:]

As pessoas também a tratavam da mesma maneira e faziam fila para verem a atriz que se tinha tornado empregada de balcão. O patrão, Mr. Cork, estava sempre a tentar convencê-la a “não fazer nada”. É que Eunice, então com 23 anos, já era uma estrela.

Eunice Muñoz esteve no Príncipe Real durante oito meses, até que foi trabalhar para uma fábrica de cabos telefónicos, a Celcat, onde serviu como secretária do diretor técnico. Esteve lá quatro anos, até que Vasco Morgado, que tinha sido seu empresário, a convenceu a regressar ao teatro para entrar na peça Joana d’Arc, de Jean Anouilh, no Teatro Avenida. Eunice, nunca se convenceu que a despedida dos palcos seria definitiva, aceitou a proposta. “A minha cabeça nunca esteve feita de que não voltaria. Estava feita para uma ausência”, admitiu. Joana d’Arc estreou em 1955. À porta do Avenida, multidões reuniram-se para conseguirem um bilhete para ver Eunice. No dia da estreia, a atriz foi aclamada pela crítica, que lhe chamou “genial”.

Para ela, foi como se nunca tivesse estado fora. Os trabalhos seguiram-se uns ao seguir aos outros, mas os anos de ausência tinham-lhe ensinado a colocar as coisas no seu devido lugar, a separar a vida profissional da pessoal e a ter tempo para si e para os outros, o que tornava tudo mais fácil. A 6 de fevereiro de 1956, casou-se pela segunda vez com o engenheiro Ernesto Borges, “companheiro dedicado”, que tinha conhecido na Celcat, e saiu Lisboa, onde vivia desde os seus seis anos. Em 1957, entrou em A desaparecida, de Luigi Pirandello. Pouco depois, juntamente com os atores Maria Lalande, Isabel de Castro, Ruy de Carvalho e Curado Ribeiro, juntou-se ao Teatro Nacional Popular, sob a direção de Ribeirinho. Noite de Reis, de William Shakespeare, Um serão nas laranjeiras, de Júlio Dantas, e Pássaros de Asas Cortadas, de Luiz Francisco Rebello, foram algumas das peças em que participou na companhia.

[Abertura de “Um Homem do Ribatejo”, de Henrique Campos:]

Na década de 1960, Eunice Muñoz tornou-se presença assídua nos grandes palcos de comédia portugueses. Trabalhou ao lado de atores como António Silva e Henrique Santana, na Companhia de Teatro Alegre, e, em 1965, fundou com Raul Solnado a Companhia Portuguesa de Comediantes, que teve o privilégio de estrear o Teatro Villaret, um dos palcos lisboetas que ainda associados à comédia. No Villaret, levou à cena peças como Verão e Fumo, de Tennessee Williams (1965), e As Raposas, de Lillian Hellman (1966), que lhe valeram os prémios de Imprensa de Melhor Atriz e de Popularidade, da revista Rádio e Televisão.

Eunice, então com 37 anos, começou a receber o maior salário algumas vez pago a uma atriz dramática em Portugal: 30 contos mensais que, na altura, era uma fortuna. Foi também nessa altura que começou a aparecer com regularidade na televisão portuguesa, que começou então a transmitir peças de teatro. Através da televisão, levar peças como A Dama das Camélias, de Alexandre Dumas, ou Os Anjos Não Dormem, de Armando Vieira Pinto, a todos os cantos do país. Apesar de o teatro sempre ter sido o género em que se sentia mais confortável, a atriz percebia o fascínio que a televisão suscitava. “É interessante a televisão… Percebo perfeitamente que seja apaixonante. Mas claro que é muito diferente do teatro, onde se está ao vivo”, afirmou, em entrevista à TVI.

Em 1970, estreou-se na encenação com A Voz Humana” de Jean Cocteau, uma das quatro peças que levou em digressão pelas ex-colónias, com os atores José de Castro e Alberto Villar. Mas foi depois do 25 de Abril que fez tudo o que era “importante”. Da fase anterior, recordava sobretudo o que tinha perdido por causa da censura e que “já não podia fazer quando chegou a Revolução”.“Quando tinha idade para fazer os grandes papéis existia uma coisa que deu cabo de muitos de nós que se chamava a censura”, disse à TVI. Em 2011, em entrevista à Agência Lusa, admitiu que se sentia “profundamente roubada”, tal como a sua geração de artistas, por todas as peças proibidas que não pôde realizar.