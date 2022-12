Para uns é considerado um avanço significativo na investigação de modelos de inteligência artificial, enquanto outros antecipam que possa vir a ser uma fonte de dores de cabeça. Assim estão os dois lados da barricada quando o assunto é o ChatGPT, o modelo capaz de conversar e partilhar informações que é o fruto mais recente da investigação na área da inteligência artificial (IA) do consórcio OpenAI.

Ao circular nas redes sociais, principalmente pelo Twitter, é até provável que já tenha encontrado a hashtag #gptchat, onde estão a ser partilhadas algumas das interações com este modelo de IA. Mais uma vez, como já tinha acontecido com o Dall-E, outro produto da investigação da OpenAI capaz de gerar imagens a partir de texto, é bastante simples experimentar o que este modelo é capaz de fazer. Basta fazer alguma pergunta ou um pedido para ver o texto surgir automaticamente no ecrã. A simplicidade da interação e, em alguns casos, os resultados até com algum sentido de humor – o modelo já escreveu um argumento de defesa de uma torradeira ao estilo de Donald Trump – têm conquistado popularidade online.

Alguns utilizadores mostram-se fascinados com as capacidades de conversa do modelo, que consegue também escrever algumas linhas de código e sintetizar informação. Mas é o próprio CEO da OpenAI a pôr alguma água na fervura e a sublinhar que o ChatGPT é, nesta fase, “incrivelmente limitado”. O aviso foi feito no Twitter por Sam Altman, CEO da OpenAI, embora reconhecesse que o modelo era “suficientemente bom em algumas coisas para criar uma impressão errada de grandeza”. “É um erro depender dele para algo que seja importante agora”, alertou Altman. “É um vislumbre do progresso, temos muito trabalho a fazer em termos de robustez e veracidade.”

ChatGPT is incredibly limited, but good enough at some things to create a misleading impression of greatness.

it's a mistake to be relying on it for anything important right now. it’s a preview of progress; we have lots of work to do on robustness and truthfulness.

— Sam Altman (@sama) December 11, 2022